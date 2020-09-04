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加利混用中國口罩 民眾氣憤直奔工廠要退貨

中央社 / 新北4日電

口罩國家隊加利公司進口中國製口罩混入實名制通路，許多購買加利口罩的消費者今天到加利公司要求退貨，有人氣憤表示，不敢使用加利的口罩了，對他們已不信任，一定要抵制。

台灣士林地方檢察署今天下午指揮法務部調查局偵辦，調查人員帶著加利科技負責人林明進到該公司位在八里區的製造工廠執行搜索，面對大批媒體詢問是否感到委屈，林明進低頭不語，在打開工廠鐵捲門後，由檢調人員陪同入內。

一名帶著加利口罩來退貨的媽媽向媒體表示，如果加利不能退錢、而是換口罩的話，她不願意接受，因為對加利公司已經沒有信任，一定要抵制，直呼「嚇都嚇死了，那麼黑心，怎麼還可能用？」、「做這種事就是夭壽」。

另一名男消費者表示，他當初在網路上看到訊息，得知加利公司開放民眾購買口罩時，就立刻買了12盒。

消費者說，昨天有在網路上看到說明，指口罩上的鋼印若是「大C」，為台灣製、而「小C」則是大陸製，但他買的口罩上面印著「大C」，但他自己無法判斷是屬於哪裡生產的口罩。

消費者表示，如果口罩是台製的，他不會擔心，在意的不是錢的問題，而是加利公司從大陸進口的是「非醫療級口罩」，會擔心配戴時的防護效果，為了安全起見，還是選擇退貨。

消費者說，加利工廠願意把口罩額度優先賣給在地人，大家原本都心存感激，但如今爆發加利從大陸進口非醫療口罩來仿冒台灣製醫療口罩事件後，大家對業者的作法相當無法認同。

消費者表示，若這波危機度過後，政府對口罩生產流程等把關能做好管制，還是會繼續購買加利出品的口罩，畢竟口罩已變成民生必需品，跑到外縣市去購買，時間成本不划算，目前仍會先到政府規定的通路去購買口罩，較安心。

口罩 加利 仿冒

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