加利牽拖員工 藥師分析「每月爽賺176萬」並痛批：慣老闆！

口罩國家隊成員「加利科技」遭查獲8月起從大陸安徽輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，將其混裝成台製口罩流入實名制通路，然而負責人林明進卻喊冤聲稱被國家徵用後疲於奔命，「希望趕快把我踢出國家隊」。對此，有藥師在PTT發文開砲「這不叫慣老闆什麼叫慣老闆！」

加利科技驚爆混裝陸製口罩後，林明進反而出面控訴政府徵收量過高，從原本要求生產線全開的46%產量，七月增加7.2%，八月又增加6.8%，造成生產壓力大。而經濟部解釋，徵用口罩配額按照工廠產能比例分配，政府給加利配額為19萬片，但該公司購買的口罩原料熔噴布則可製作22萬片。

對於林明進的說法，就有一名藥師看不下去，直接在PTT發文比對資訊推算，徵收19萬片等於60%產能，「所以最大產能大概是每日31.667萬片」，若以最大產能每日30萬片、稼動率80%計算，「日產24萬片，扣掉19萬片徵收還有5萬片自由買賣」。藥師再指，口罩行情以一箱8000元最低，通常一箱2000片，而5萬片就等於25箱，政府以每片2.4元徵收，等於一箱4800元，「25箱一天至少多賺8萬，算你每月上工22天，一個月至少多賺176萬」。

因此藥師質疑，「一個月能賺176萬卻連臨時工都不肯請，還說是為了員工，你不覺得丟臉？」，4條產線讓你一個月至少賺176萬，卻哭喊不捨員工負荷不了，讓他怒批「這不是慣老闆什麼是慣老闆？」

文章曝光後，引發許多網友跟著痛批「慣老闆很會牽拖」、「有夠爛 拿補助還這樣」、「他其實是偏向眼紅啦！他自己都說沒賺是騙人的」、「我相信無論如何他都會用其他藉口作弊啦！畢竟能賺錢的時機沒那麼多」、「真的無言以對，爽賺還在該（意指抱怨）」。