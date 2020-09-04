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加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

不容黑心口罩矇混 高市分多路查工廠及市售

中央社 / 高雄4日電

加利公司以中國製非醫用口罩冒充台灣製造引發撻伐，高市府衛生局關切市售口罩標示、工廠是否依徵收量繳交或有矇混情形，兵分多路查察，將針對標示、貨號及出貨比對。

市長陳其邁今天指示衛生局針對市售口罩及其標示是否清楚做查察，也不容許發生口罩國家隊有貍貓換太子的違法行為，並促治安機關全力查察。

高雄市衛生局長黃志中告訴中央社記者，市府有接獲民眾檢舉口罩，包括口罩上印制「MIT」非「Made inTaiwan」，質疑是冒充貨，也有民眾檢舉市售口罩標示有問題等，衛生局已派員追查。

他說，初步已經釐清口罩印「MIT」的疑慮，至於市售口罩琳瑯滿目，有日本製、馬來西亞製及中國製造等；黃志中說，口罩許可進口販售，只要標示用途都清楚，非醫用不能冒充醫用等。

有關口罩工廠進貨原料及出貨數量是否有依規定徵繳、標示是否明確，衛生局會在市售通路、網路查清楚，衛生局也關切是否口罩有被次級品調包等情形，都會全面追查。

衛生局藥政科指出高雄市有10家口罩工廠，衛生局已經啟動稽查，會先針對標示、字號及進出貨情形把關比對，希望業者配合。

衛生局 口罩 高雄市

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