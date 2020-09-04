快訊

評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加利稱陸製口罩品質勝MIT 指揮中心回應了

中央社 / 台北4日電
加利科技有限公司口罩。聯合報記者陳正興／攝影
加利科技有限公司口罩。聯合報記者陳正興／攝影

加利科技將中國製非醫用口罩賣到實名制通路，更稱品質勝過台製口罩。疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤說，醫用口罩不是只看防護效果，廠房等品管同樣重要，不會對違規口罩進行檢驗。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今天下午在記者會中回應加利口罩爭議，他表示，目前全案由檢調調查中，因加利口罩回收衍生的相關行政費用，將由指揮中心代墊，再向加利公司求償。

他認為，加利口罩屬於單一事件，不代表實名制口罩品質存在疑慮，指揮中心也定期針對徵用口罩、品管、原料進行抽驗和稽查，確保口罩安全，未來也會持續提高抽查頻率；目前徵用口罩廠商52家，從大陸進口比例非常低，若有其他業者，都由檢調調查當中。

蔡壽洤指出，不會針對中國製的非醫用口罩進行檢驗，凡是製造醫用口罩的廠商，廠房必須符合GMP規定，持有許可證間也要接受查廠等品管規定，呼籲民眾手邊若有加利口罩，無論上面印的鋼印字體是胖是窄，4日至11日可到藥局換貨。

口罩 加利 疫情

延伸閱讀

憂非醫療口罩無效 民眾急載12盒共600片口罩到加利退貨

口罩外交5100萬片 指揮中心：援外無發現加利口罩

加利口罩造假…他問為何台灣生意人不老實 網友怒：總歸是錢

如何區分「假口罩」？醫師親自測試，教你3大辨別關鍵

相關新聞

加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

口罩國家隊加利科技，遭查獲以大陸製口罩混充為台製醫療用口罩進入實名制市場，負責人林明進昨晚10點多第三度受訪，說當時被求...

加利稱陸製口罩品質勝MIT 指揮中心回應了

加利科技將中國製非醫用口罩賣到實名制通路，更稱品質勝過台製口罩。疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤說，醫用口罩不是只看防護效果...

加利口罩造假…他問為何台灣生意人不老實 網友怒：總歸是錢

口罩國家隊加利科技有限公司八里廠查獲以陸製口罩混充實名制口罩進入市場，負責人林明進稱工廠難以負荷國家隊產量要求才會出此下策，不過此事也引發網友怒轟，「為何台灣人做生意都不老實」。

進口陸製口罩不只一家 指揮中心調查數量過高廠商

口罩國家隊配送大陸製口罩，加利負責人林明進提出，承擔中央要求量能，不只是自己有進口大陸口罩的狀況，還有其他業者也這麼做，...

3月加利被攔6.9萬陸製口罩 進口前壓MIT扣在基隆海關

食藥署指加利3月間曾進口一批6萬多個口罩遭到退運。基隆海關今天表示，當時查獲這批口罩時，發現口罩上印有「Made in ...

新北市勞動檢查處人員 稽查加利科技

新北市勞動檢查處人員下午前往「加利科技」勞動檢查，外界猜測是昨晚董事長林明進說他的員工從大年初五至今，幾乎都在工作，最多...

陸製口罩混入實名制 檢調搜索加利擬約談林明進

口罩國家隊加利公司進口中國製口罩混入實名制通路案，涉犯詐欺等罪嫌，台灣士林地方檢察署今天下午指揮法務部調查局搜索加利，預...

加利陸製口罩混充MIT今起可換貨 宜蘭上午已換上萬片

加利公司以陸製非醫療口罩混充實名制國家隊口罩，混充口罩流向雙北與宜蘭，今天起受理換貨。宜蘭縣一早就出現換貨潮，衛生局統計...

憂非醫療口罩無效 民眾急載12盒共600片口罩到加利退貨

口罩國家隊加利科技遭查獲以大陸製口罩混充為台製醫療用口罩進入實名制市場，負責人林明進昨天出面澄清，今天許多民眾紛紛拿著日...

「加利」進口陸製混充實名制口罩 台南市稽查結果出爐

口罩國家隊加利科技有限公司進口中國大陸口罩混入國產醫療及口罩，進入實名制市場，台南市衛生局表示，經調查，轄內實名制口罩來...

加利科技口罩混陸製 民眾紛紛來退貨

口罩國家隊「加利科技」涉將中國製、非醫療口罩改標混裝為MIT醫療口罩，引發社會譁然，在的居民紛紛來退貨，一位陳姓民眾拿著...

加利3月邊境闖關衛福部不知情 指揮中心擬改善措施

指揮中心指揮官陳時中今上午出席活動時表示，3月關務署查獲加利一度想在邊境闖關，但沒有向衛福部通報，但指揮中心臨時記者會中...

熱門新聞

八里口罩國家隊混大陸製 業者喊：趕快把我踢出國家隊

337萬片陸製口罩混入實名制 雙北、宜蘭都遭殃！明日起至11日可換貨

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

南投驚傳4歲女童被母親同居人凌虐致死 埋屍八卦山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。