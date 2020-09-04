加利稱陸製口罩品質勝MIT 指揮中心回應了

加利科技將中國製非醫用口罩賣到實名制通路，更稱品質勝過台製口罩。疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤說，醫用口罩不是只看防護效果，廠房等品管同樣重要，不會對違規口罩進行檢驗。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今天下午在記者會中回應加利口罩爭議，他表示，目前全案由檢調調查中，因加利口罩回收衍生的相關行政費用，將由指揮中心代墊，再向加利公司求償。

他認為，加利口罩屬於單一事件，不代表實名制口罩品質存在疑慮，指揮中心也定期針對徵用口罩、品管、原料進行抽驗和稽查，確保口罩安全，未來也會持續提高抽查頻率；目前徵用口罩廠商52家，從大陸進口比例非常低，若有其他業者，都由檢調調查當中。

蔡壽洤指出，不會針對中國製的非醫用口罩進行檢驗，凡是製造醫用口罩的廠商，廠房必須符合GMP規定，持有許可證間也要接受查廠等品管規定，呼籲民眾手邊若有加利口罩，無論上面印的鋼印字體是胖是窄，4日至11日可到藥局換貨。