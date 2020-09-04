加利口罩造假…他問為何台灣生意人不老實 網友怒：總歸是錢

口罩國家隊加利科技有限公司八里廠查獲以陸製口罩混充實名制口罩進入市場，負責人林明進稱工廠難以負荷國家隊產量要求才會出此下策，不過此事也引發網友怒轟，「為何台灣人做生意都不老實」。

加利科技八里廠混充陸製口罩讓網友不滿在Ptt 發文直言「台灣人做生意為什麼不太老實」，原po表示台灣過去在食品安全就出包多次，如2011年時驗出飲料裡參雜塑化劑，而隔2年後又發生食用油風暴，再加上這次實名制醫療口罩出現陸製口罩混充，讓原po相當氣憤表示，「商人誠信為本很難做到嗎？做這些事情都不覺得慚愧嗎？」

其他網友也紛紛怒罵，認為總歸都是跟錢有關，「違規成本太低，被抓到根本不痛不癢，當然繼續黑心」、「為了利益什麼事都做的」、「賺錢跟壓低成本之類的黑心事情什麼都幹的出來」、「一來行政機關處份普遍輕罰，二來大眾相當比例都不太在意」，甚至有人建議，「台灣真的該立法讓吹哨人，檢舉成功加豐厚獎金」。

目前陸製混充實名制的口罩流向新北市10個行政區，包含三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，與宜蘭縣及少數分配於台北市，民眾若有買到標有「carry mask」鋼印的口罩，可於9月4日起至9月11日向原購買藥局或至衛生所更換，至於自由買賣的加利盒裝口罩則可拿回原購買處退換，必要時也可尋求消保官的協助。