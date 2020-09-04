加利怨產量壓力大 陳時中：應溝通而非先違法再說

口罩國家隊加利科技將中國非醫用口罩賣到實名制通路，被查出後抱怨產量壓力大才這樣做。衛福部長陳時中今天說，有問題應溝通，而不是違法再說，強調將嚴查其他高風險口罩廠。

口罩國家隊「加利科技有限公司」今年8月從中國大陸進口超過337萬片非醫用口罩，冒充醫用口罩銷往實名制通路，負責人林明進甚至指控政府壓榨，他因產量壓力大才以中國口罩魚目混珠。

衛福部長陳時中今天上午出席衛福部社會及家庭署活動後接受媒體聯訪時表示，6月以前國內口罩廠確實很辛苦，尤其是疫情期間，大家心情也很緊張，一起努力、加班，軍方也介入幫忙，幾乎是全民動起來提升口罩產量。

不過，6月過後徵收量已降至最大日產量的47%，例如以前可以做100個，現在做47個就好，已經減量一半，由於疫情趨緩，指揮中心口罩庫存量太多，因此6、7月間也先消耗庫存，允許業者緩交實名制口罩，近期才將庫存補足至3億片。

對於加利負責人抱怨產量壓力太大，陳時中說，有問題也可以提出來講，不是有問題就先違法再說，目前已要求加利停工、停廠避免傷害擴大，後續將研議是否撤銷醫材許可證，有一分證據做一分事。

加利口罩3月間就曾進口印有MIT（台灣製造）的口罩，在海關稽查時遭攔下，外界質疑為何當時沒警覺、介入調查。

陳時中指出，海關一旦查獲就退運、罰錢，當時並沒有通報指揮中心，應該只是當作查緝一般不合格產品，未來會強化相關連繫，也會進一步調查曾違法進口印有MIT字樣口罩的業者數量，有結果將對外公布。