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加利Carry mask口罩 新北藥局不分樣式皆可換貨

中央社 / 新北4日電
印有「Carry mask」鋼印的問題口罩，不限字體樣式、不限購買地點，都可到社區藥局登記換貨。 聯合報記者陳正興／攝影
印有「Carry mask」鋼印的問題口罩，不限字體樣式、不限購買地點，都可到社區藥局登記換貨。 聯合報記者陳正興／攝影

新北市藥局今天開始換貨加利科技公司口罩，藥師公會全聯會表示，只要印有Carry mask鋼印的口罩，不限字體樣式、不限購買地點，都可到社區藥局登記，待新產品到貨後通知領取。

根據食藥署調查，加利科技公司八里廠出貨口罩的藥局及衛生所，主要分布新北市10個行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門區，與宜蘭縣及少數分配於台北市。

不少民眾一早到上述區域社區藥局換貨，新北市府消保官也前往新莊區新莊路羽豐藥局關心退貨情形。藥局堆著一箱加利口罩，是日前到貨先下架，郵局尚未回收的有疑慮口罩。

部分藥局因更換的新口罩尚未到貨，多數民眾都撲空，藥師請民眾擇期再跑一趟。有些實名制口罩在上午10時被民眾拿加利口罩換完，反而沒多餘實名制口罩可賣。

新莊區中港路美康健保藥局也有不少民眾湧入要換貨，洪姓男子表示，他手中一大袋口罩，背包裡有數包口罩都是全家人的口罩要更換。

藥師現場細心清點說明只有加利公司Carry mask鋼印的口罩可更換。因為沒有新品，藥局先登記資料後，才會通知領貨。

中華民國藥師公會全國聯合會副秘書長許有杉接受中央社記者訪問表示，依照政府規定即日起更換口罩，若現場有口罩可當場更換，若沒有，可留下資料後通知消費者到貨後領取。

許有杉表示，藥局端的整體態度就是協助解決這次的口罩事件，服務民眾繼續使用合格口罩，且沒有限定回到購買的該藥局去退換，只要屬於加利公司的口罩，就可接受更換。

加利公司昨天發出聲明表示，有某種特定樣式的Carry mask鋼印口罩為台灣製的，字體細小的才是中國大陸製造。許有杉也說，需檢調或官方認定，現在不論樣式都可更換，今天有不少民眾是持大字體Carry mask鋼印口罩更換，藥局一律接受更換，解除民眾疑慮。

許有杉表示，口罩的材質好壞與熔噴不織布的靜電駐極效率有關，民眾選購時最好由社區藥局協助把關。

口罩 加利

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