實名制口罩混入中國製 民眾更換批打壞台灣信用

加利科技有限公司8月進口中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩流入實名制通路，其中部分流入宜蘭，一名女子上午到藥局更換口罩時表示，台灣的信用都被打壞，一粒米壞了一鍋粥。

一名女子上午拿到18個印有Carry mask鋼印的口罩，到羅東鎮一間連鎖藥局更換。她說，加利公司涉嫌魚目混珠令人觀感不佳，或許公司不是故意的，照理說不能這麼做，「台灣的信用都被它打壞了」，台灣製的口罩如今是世界公認品質優良的口罩，「一粒米壞了一鍋粥」。

一名男子上午也特地跑到這間連鎖藥局關切是否有配送到加利科技的口罩。他表示，加利科技負責人林明進受訪時宣稱為了體諒員工辛苦才會用中國製口罩，但應該可以採取輪班制等方式因應，加利科技是國家隊卻用中國大陸製口罩魚目混珠，令人覺得蠻過份。

宜蘭縣藥師公會理事長楊永安指出，感謝第一線藥師把關，才能揪出以非醫療用且中國製的口罩混充實名制國家隊的口罩，收到這個消息後藥師們心情都蠻低落，努力這麼久卻被這種行為破壞。

他說，食藥署已想出辦法，只要領到印有Carrymask鋼印口罩，都可以拿到各健保藥局更換，不需要任何手續，有幾片換幾片。

他表示，建議民眾至原購買地點更換，若太遠或不方便也可就近到健保藥局更換，此外，因為加利科技也有販賣自由市場買賣的盒裝口罩，消費者若有買到可回到原購買商家更換，如果有任何爭議，請民眾直接聯絡消保官。

楊永安指出，因為實名制藥局領到的口罩，都是由政府配送給郵局，再隨機送到藥局，藥師無法選擇要賣哪一間廠商的口罩，希望民眾可以幫藥師加油，藥師很努力為民眾健康把關，希望政府趕快執行公權力嚴格取締。

至於流入宜蘭縣境內的加利科技口罩數量及收到的藥局間數，楊永安說，目前無法統計，但他的藥局收到一天的量約1800個口罩。