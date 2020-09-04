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加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

網購驚見加利口罩還有貨 天價1250元「皮卡丘黃」賣家急下架

聯合新聞網 / 綜合報導
加利科技過去曾推出「皮卡丘黃」特殊色，如今竟然在網購平台以1250元天價出售，仔細看照片「Carry mask」鋼印似乎是台製口罩。圖擷自露天拍賣網站
加利科技過去曾推出「皮卡丘黃」特殊色，如今竟然在網購平台以1250元天價出售，仔細看照片「Carry mask」鋼印似乎是台製口罩。圖擷自露天拍賣網站

口罩國家隊爆出成員「加利科技公司」以陸製非醫療用口罩混裝台製，並流入實名制銷售通路，引發民眾一陣譁然。許多買到加利公司出產口罩的網友紛紛大嘆自己「不幸中獎」，不過其實除了50萬片加利公司出產口罩已被下架，網路上還有多個網購平台可見加利公司出產口罩仍在販售中，還有賣家進貨特殊色「皮卡丘黃」以天價1250元出售，令人相當傻眼。

一名在新莊領取實名製口罩的網友發現，他領到的口罩中有多達三分之一皆印上「Carry mask」鋼印，文章也釣出許多不幸中獎的網友們，不少人最少都是50片以上，還有人秀出公司團購拿到的50片盒裝口罩，外盒公司名稱也恰巧寫著加利科技有限公司，不過鋼印是「Made In Taiwan」，非「Carry mask」。

自加利科技被爆混裝陸製口罩後，向加利進貨口罩的200多家藥局、共50多萬片口罩都已全數回收。不過加利科技的口罩也在其他通路販售，如目前透過網購平台蝦皮搜尋「carry加利」就可搜尋到有賣家提供加利科技製造的口罩，透過比價網站也可發現加利科技製造的口罩出現在Yahoo拍賣、露天拍賣及個人賣場等多個網購平台。

雖已下令收回加利科技口罩，但透過比價網站仍可見加利科技出現在多個網購平台。圖擷自biggo比價網
雖已下令收回加利科技口罩，但透過比價網站仍可見加利科技出現在多個網購平台。圖擷自biggo比價網

前陣子許多網購平台掀起一股瘋賣特殊色口罩風潮，有人就發現加利科技也加入出產行列，推出「皮卡丘黃」特殊色成人平面口罩50入盒裝，露天賣場銷售金額竟高達1250元天價，讓人直呼根本是在搶錢！不過今天早上網友發現，該商品已經緊急下架

加利科技過去曾推出「皮卡丘黃」特殊色，如今竟然在網購平台以1250元天價出售，仔細看照片「Carry mask」鋼印似乎是台製口罩。圖擷自露天拍賣網站
加利科技過去曾推出「皮卡丘黃」特殊色，如今竟然在網購平台以1250元天價出售，仔細看照片「Carry mask」鋼印似乎是台製口罩。圖擷自露天拍賣網站

口罩 加利 網購

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