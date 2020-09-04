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加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

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加利稱政府壓榨 陳時中：早給口罩交貨緩衝期

中央社 / 台北4日電
加利科技進口中國口罩混充引發風波，衛福部長陳時中批加利老闆違法在先，不要在那邊五四三。 聯合報記者葉信菉／攝影
加利科技進口中國口罩混充引發風波，衛福部長陳時中批加利老闆違法在先，不要在那邊五四三。 聯合報記者葉信菉／攝影

加利科技公司以中國口罩混充台製口罩，還控政府壓榨。疫情指揮中心指揮官陳時中今天駁斥此說法，強調6月後已將徵收量降至47%，並給予交貨緩衝期，不應再以工作量大當藉口。

新北市藥局的藥師在檢查郵局配送的實名制口罩時，眼尖發現一包口罩裡竟有「安徽製」等簡體字樣標籤，食藥署及檢調昨天漏夜調查，發現口罩國家隊「加利科技有限公司」今年8月從中國大陸進口超過337萬片非醫用口罩，且上面印有該公司的Carry mask（加利口罩）鋼印，冒充醫用口罩銷往實名制通路。

消息一出，加利負責人林明進卻反控政府壓榨，為達到口罩產量需求，他必須日以繼夜工作，導致員工無法休息，甚至強調他不斷被追加產能、員工不堪負荷，更稱中國代工的「工業等級」口罩，防護效率優於醫療口罩，他曾向食藥署說明此事，更送驗到財團法人紡織產業綜合研究所檢驗，要求公開檢驗報告。

陳時中今天上午出席衛福部社會及家庭署活動前接受媒體訪問時首度回應此事，他強調，無論中國製的口罩防護效果怎樣，非法的東西沒有檢測必要，若大家都違法在先、檢測在後，社會不就亂了，這不是單純的品質問題，而是破壞規矩、破壞民眾對口罩國家隊信心，造成恐慌，這是不對的事。

陳時中說，這幾個月大家一起努力建立起台灣口罩國家隊口碑，不肖業者這樣一出來亂，還「講這些五四三，這樣怎麼對」。

對於加利負責人強調是被政府壓榨才出此下策，陳時中說，業者有自己的看法，但大家都知道台灣口罩國家隊產量從年初每天僅能生產188萬片，經各界分頭努力、非常辛苦，從購買機具、組裝，到後來國軍也介入幫忙，才漸漸達到日產量2000萬片的目標。

陳時中說，隨6月疫情漸緩，政府顧及廠商疫情期間欠款、辛勞以及國外口罩需求，通通捐贈也不是辦法，因此指揮中心6月初宣布，每天徵用口罩將控制在800萬片，其餘1000多萬片醫用口罩產量可全數自由販售。

陳時中指出，開放自由販售後，每家口罩國家隊以原本產量的47%進行徵用，例如原本每天可生產100萬片口罩的業者，每天徵用量從100萬片降至47萬片。

他更說，考量國內疫情趨緩，也給予業者休息、緩衝期，原本6月要交的口罩量可延後至7、8月再交，一方面避免業者過度負荷，另一方面也顧及國際市場、外交需求，現在不能再用工作量太大當藉口，這家業者在市場上也有販售，繳交口罩實名制更不應該魚目混珠。

對於今天是否撤銷業者的醫材許可證，陳時中表示，目前最重要的是避免問題口罩進入市場，已要求全面停工、禁止出貨。

陳時中說，另有一家高風險口罩廠正由食藥署調查中，若發現申報不實、魚目混珠的情況，會立即對外說明，應該很快就會有結果。

口罩 陳時中 加利

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