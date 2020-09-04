加利讚自家口罩好「以國家隊為恥」 陳時中：違法別講五四三
加利科技進口中國口罩混充被第一線藥師揭露後，引發社會譁然，負責人林明進強調「中國口罩都是工業級品質比國家隊好」，也批評政府壓榨讓員工根本無法休息，才出此下策，甚至大喊「以國家隊為恥」快把加利趕出國家隊，衛福部長陳時中表示，非法的東西無須再去確認品質，不合法就是不合法，不要在那邊五四三。
加利科技曾在3月份就嘗試進口中國口罩闖關，政府卻在第一線藥師發現後才揭露此事，陳時中表示，3月份加利準備要進口時，就已在境外阻絕。加利負責人林明進批評，口罩國家隊分等級，大廠可以降低產能，小廠卻沒辦法，陳時中回應「那是他自己的看法」。
陳時中表示，口罩的徵收從188萬片，我國上下分頭努力，從機具購買組裝，以及國軍配合幫忙，我國的口罩產能很快拉到每天可產出2000萬片，當然隨著疫情的趨緩，以及國際的需求，台灣的廠商當然沒辦法隨時「捐贈」給國際，因此也在6月9日就宣布徵收口罩片數降低至800萬片。
陳時中表示，改徵收為800萬片後，也計算每一家廠商的產能，從原本的徵收率百分之百，降低至47%，其餘產出的口罩，可以讓廠商自行販售。而且原本6月應該要繳交的口罩，也延交到7月、8月，讓所有廠商的供貨量可以符合工廠的負荷，因應市場的需要、外銷的需求。
陳時中表示，這些產能的評估都是不斷開會評估，做出來的決定，不能用這樣的藉口，對外說是「工作量」負擔過重才引發違法的問題，加利不只提供國家的需求，同時也對市場做一銷售。
林明進希望可以把加利踢出國家隊，陳時中對此未正面回應，僅回應「目前就是先停止加利的產品到市場，停工不准出貨，同時也在調查是否有其他的廠商有類似的情形。」
林明進批評當初簽約是一張空白的紙簽約，根本被騙，陳時中表示，相信我們的合約一定是很清楚的，至於國民黨批評國家隊螺絲鬆了，他回應「各界的批評我們都會聽進去，會持續把螺絲拴緊」。
被問及是否會檢驗加利自稱「品質好」的口罩過濾率，陳時中表示，非法的東西不用再檢測了，他們就是違法了，違法現在、檢測在後，這是不可能做的事情，加利的問題也不是品質好或不好，是他們完全是不合法，加利此舉也破壞國人對口罩國家隊的信心，造成國人心理的恐慌。
陳時中表示，口罩國家隊努力這麼久，你我都在使用，加利違法在先，現在講這些五四三，「安捏甘丟」？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言