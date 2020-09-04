加利讚自家口罩好「以國家隊為恥」 陳時中：違法別講五四三

加利科技進口中國口罩混充被第一線藥師揭露後，引發社會譁然，負責人林明進強調「中國口罩都是工業級品質比國家隊好」，也批評政府壓榨讓員工根本無法休息，才出此下策，甚至大喊「以國家隊為恥」快把加利趕出國家隊，衛福部長陳時中表示，非法的東西無須再去確認品質，不合法就是不合法，不要在那邊五四三。

加利科技曾在3月份就嘗試進口中國口罩闖關，政府卻在第一線藥師發現後才揭露此事，陳時中表示，3月份加利準備要進口時，就已在境外阻絕。加利負責人林明進批評，口罩國家隊分等級，大廠可以降低產能，小廠卻沒辦法，陳時中回應「那是他自己的看法」。

陳時中表示，口罩的徵收從188萬片，我國上下分頭努力，從機具購買組裝，以及國軍配合幫忙，我國的口罩產能很快拉到每天可產出2000萬片，當然隨著疫情的趨緩，以及國際的需求，台灣的廠商當然沒辦法隨時「捐贈」給國際，因此也在6月9日就宣布徵收口罩片數降低至800萬片。

陳時中表示，改徵收為800萬片後，也計算每一家廠商的產能，從原本的徵收率百分之百，降低至47%，其餘產出的口罩，可以讓廠商自行販售。而且原本6月應該要繳交的口罩，也延交到7月、8月，讓所有廠商的供貨量可以符合工廠的負荷，因應市場的需要、外銷的需求。

陳時中表示，這些產能的評估都是不斷開會評估，做出來的決定，不能用這樣的藉口，對外說是「工作量」負擔過重才引發違法的問題，加利不只提供國家的需求，同時也對市場做一銷售。

林明進希望可以把加利踢出國家隊，陳時中對此未正面回應，僅回應「目前就是先停止加利的產品到市場，停工不准出貨，同時也在調查是否有其他的廠商有類似的情形。」

林明進批評當初簽約是一張空白的紙簽約，根本被騙，陳時中表示，相信我們的合約一定是很清楚的，至於國民黨批評國家隊螺絲鬆了，他回應「各界的批評我們都會聽進去，會持續把螺絲拴緊」。

被問及是否會檢驗加利自稱「品質好」的口罩過濾率，陳時中表示，非法的東西不用再檢測了，他們就是違法了，違法現在、檢測在後，這是不可能做的事情，加利的問題也不是品質好或不好，是他們完全是不合法，加利此舉也破壞國人對口罩國家隊的信心，造成國人心理的恐慌。

陳時中表示，口罩國家隊努力這麼久，你我都在使用，加利違法在先，現在講這些五四三，「安捏甘丟」？

加利科技進口中國口罩混充引發風波，衛福部長陳時中上午出席身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣記者會也抨擊加利老闆違法在先，不要在那邊五四三。 記者葉信菉／攝影