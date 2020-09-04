快訊

加利混裝陸製流入實名制 經銷商：8/11後混裝退貨

網友心酸怨：家裡口罩庫存好多加利 陸製字體差異曝光

「加利」混裝陸製流入實名制 經銷商：鋼印不同、8/11後混裝退貨

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩國家隊「加利」被爆將陸製口罩混入台製口罩，不少消費者找上加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」要求退貨。對此，「蝴蝶蜂鳥盒」表示鋼印分有兩種，「有圖片佐證跟蝴蝶蜂鳥盒完全無關」。圖擷自蝴蝶蜂鳥盒臉書
口罩國家隊「加利」被爆將陸製口罩混入台製口罩，不少消費者找上加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」要求退貨。對此，「蝴蝶蜂鳥盒」表示鋼印分有兩種，「有圖片佐證跟蝴蝶蜂鳥盒完全無關」。圖擷自蝴蝶蜂鳥盒臉書

口罩實名制上路，不少民眾以為購買實名制口罩絕對可以安心，沒想到卻傳出口罩國家隊成員「加利科技」以中國大陸製非醫療用口罩混裝為台製，引發社會譁然。許多民眾也紛紛找上加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」，「蝴蝶蜂鳥盒」則發文回應，並非所有「Carry mask」都一樣，目前經銷能做的只有8月11號後購買的口罩字樣跟新聞公佈的「carry mask」同款口罩才能做退貨。

2日晚間，新北市一名藥師梁世民在中華郵政送來的一箱36包實名制口罩中發現一包印有簡體字「产品合格证」標籤，且標示生產工廠為大陸安徽省某工廠。而後經相關單位查驗後才揭穿整起事件，原來口罩國家隊成員「加利科技」自8月起從大陸進口約337萬8千多片非醫用口罩，並混裝成台製醫療口罩，冒充進入實名制銷售通路。

事件爆發後，不少民眾也紛紛找上加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」，對其產品品質深感質疑，要求公佈陸製名單、提供退貨管道。對於是否混裝陸製口罩的質疑，「蝴蝶蜂鳥盒」透過臉書發圖佐證自清，首先是鋼印有所不同，鋼印分有兩種，「有圖片佐證跟蝴蝶蜂鳥盒完全無關」，且廠內實名制口罩並非黑心貨，「屬進廠加工過的更高規格工業用口罩，已送檢測，數據會講實話沒有疑慮」。

對於退貨要求，「蝴蝶蜂鳥盒」指出，請消費者自行檢查8月11日後字樣是否為新聞所示陸製鋼印，目前經銷能做的只有8月11日後購買字樣跟新聞中的「carry mask」一樣才能退貨。文末，「蝴蝶蜂鳥盒」也提到，經銷、藥局及藥師各方都是受害者，須靜待加利接受完司法調查才有辦法更進一步退貨，並向民眾慎重道歉。

然而網友們多數不買單，紛紛表示「不管鋼印是大寫小寫，看到carry mask的一律拒買」、「只要是打印carry mask就該讓消費者退貨了，你還在那邊扯什麼鋼印C和M有所不同？」、「麻煩退貨啦，這家公司已經不能相信」。

口罩 實名制 加利

延伸閱讀

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

中元普渡買口罩拜好兄弟？ 網友神回覆：都死了怎麼還會怕死

藥妝店連2天賣特殊色口罩 網友發現排隊人潮變少：為了一包太累了

藥師驚爆「國家隊口罩」秘密 網猜：為了利潤亂造謠？

相關新聞

蘇貞昌批加利也有自售口罩 「被查到了才哀哀叫」

口罩國家隊爆出陸製口罩混充，行政院長蘇貞昌今批評加利公司明明有自產口罩在市面上盒裝販售，可見行有餘力，甚至經濟部多給的口...

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

口罩國家隊加利科技昨(3)日爆出實名制口罩混入大陸製，引發不少民眾一陣恐慌。有網友到家後立即檢查手上的庫存，發現無論是一個月前或上個禮拜領的，共多達三分之一皆印上「Carry mask」的鋼印，讓他感嘆這陣子根本是「戴心酸」的。

加利混用陸製冒實名制口罩 王美花斥：害群之馬、還怪東怪西

口罩國家隊加利科技遭查獲以大陸製口罩混充為台製醫療用口罩進入實名制市場，負責人林明進抱怨是因經濟部不斷增加配額所致。經濟...

「加利」混裝陸製流入實名制 經銷商：鋼印不同、8/11後混裝退貨

自口罩實名制上路，不少民眾以為購買實名制口罩絕對可以安心，沒想到卻傳出口罩國家隊成員「加利科技」以大陸製非醫療用口罩混裝為台製，引發社會譁然。許多民眾也紛紛找上加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」，「蝴蝶蜂鳥盒」則發文回應，並非所有「Carry mask」都一樣，目前經銷能做的只有8月11號後購買的口罩字樣跟新聞公佈的「carry mask」同款口罩才能做退貨。

加利高喊一切都為了員工 王定宇：額外分裝反而更累

北部爆發口罩工廠進口大陸劣質口罩混充，加利老闆林明進對外表示一切都是為了員工，要求趕快把他踢出口罩國家隊；對此立委王定宇...

實名制竟是大陸國家隊？有這鋼印快去換口罩

口罩實名制2月6日上路，許多民眾認為可定時買到口罩國家隊生產的口罩最安全，但食藥署今天下午證實，加利科技公司以大陸製非醫療用、印有「Carry mask」鋼印字樣口罩，混入實名制口罩銷售通路。有民眾擔心防疫效果差，食藥署說，領到加利口罩的民眾，9月4日至11日可以換貨。

口罩國家隊竟混陸貨 負責人：快把我踢出國家隊

口罩國家隊「加利科技有限公司」八月間進口三三七萬多片大陸製口罩，混充國產醫用口罩進入實名制通路，發送地點遍及雙北及宜蘭，...

國家隊混賣陸口罩 疑拿國家配給材料製作自售

加利科技負責人林明進抱怨經濟部不斷增加口罩配額，因產量壓力過大才去混裝大陸製口罩，但遭經濟部、衛福部與其他口罩國家隊大廠...

除了MIT鋼印…實名制口罩 藥局難辨真偽

新北市藥局收到口罩國家隊配送的實名制口罩中混有大陸製口罩，引起藥局及民眾震撼。有藥局擔憂說，倘連口罩國家隊配送的口罩都能...

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

新北市八里區加利科技有限公司遭查獲，8月間從大陸安徽輸入約337萬餘片非醫療用口罩，混充醫療用配送至新北市10行政區與宜...

加利進口中國製口罩混充MIT 經長重批「害群之馬」

口罩國家隊加利進口中國口罩混入實名制通路，經濟部長王美花今天重話譴責，強調「我們覺得他做錯了，指責別人，還要怪東怪西」，...

【總編開箱】3月就知國家隊賣陸口罩 陳時中還瞞了多少事？

「口罩國家隊」昨天驚爆以大陸口罩混充，流入實名制通路，光八月可能就有337萬片流入市面，民眾震撼。依目前浮出檯面的資訊來看，這並非第一次，也不是個案，不禁讓人懷疑：如果「國家隊」連口罩都管不好，真的能管好「美國隊」的豬牛嗎？

熱門新聞

實名制口罩混大陸製？ 新北藥師公會證實：恐達三分之一藥局

八里口罩國家隊混大陸製 業者喊：趕快把我踢出國家隊

337萬片陸製口罩混入實名制 雙北、宜蘭都遭殃！明日起至11日可換貨

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

驚！基隆國中生住處7樓陽台墜樓亡 感冒向學校請假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。