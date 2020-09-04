「加利」混裝陸製流入實名制 經銷商：鋼印不同、8/11後混裝退貨

自口罩實名制上路，不少民眾以為購買實名制口罩絕對可以安心，沒想到卻傳出口罩國家隊成員「加利科技」以中國大陸製非醫療用口罩混裝為台製，引發社會譁然。許多民眾也紛紛找上加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」，「蝴蝶蜂鳥盒」則發文回應，並非所有「Carry mask」都一樣，目前經銷能做的只有8月11號後購買的口罩字樣跟新聞公佈的「carry mask」同款口罩才能做退貨。

2日晚間，新北市一名藥師梁世民在中華郵政送來的一箱36包實名制口罩中發現一包印有簡體字「产品合格证」標籤，且標示生產工廠為大陸安徽省某工廠。而後經相關單位查驗後才揭穿整起事件，原來口罩國家隊成員「加利科技」自8月起從大陸進口約337萬8千多片非醫用口罩，並混裝成台製醫療口罩，冒充進入實名制銷售通路。

事件爆發後，不少民眾也紛紛找上加利的經銷商「蝴蝶蜂鳥盒」，對其產品品質深感質疑，要求公佈陸製名單、提供退貨管道。對於是否混裝陸製口罩的質疑，「蝴蝶蜂鳥盒」透過臉書發圖佐證自清，首先是鋼印有所不同，鋼印分有兩種，「有圖片佐證跟蝴蝶蜂鳥盒完全無關」，且廠內實名制口罩並非黑心貨，「屬進廠加工過的更高規格工業用口罩，已送檢測，數據會講實話沒有疑慮」。

對於退貨要求，「蝴蝶蜂鳥盒」指出，請消費者自行檢查8月11日後字樣是否為新聞所示陸製鋼印，目前經銷能做的只有8月11日後購買字樣跟新聞中的「carry mask」一樣才能退貨。文末，「蝴蝶蜂鳥盒」也提到，經銷、藥局及藥師各方都是受害者，須靜待加利接受完司法調查才有辦法更進一步退貨，並向民眾慎重道歉。

然而網友們多數不買單，紛紛表示「不管鋼印是大寫小寫，看到carry mask的一律拒買」、「只要是打印carry mask就該讓消費者退貨了，你還在那邊扯什麼鋼印C和M有所不同？」、「麻煩退貨啦，這家公司已經不能相信」。