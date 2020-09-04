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加利混裝陸製流入實名制 經銷商：8/11後混裝退貨

網友心酸怨：家裡口罩庫存好多加利 陸製字體差異曝光

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蘇貞昌批加利也有自售口罩 「被查到了才哀哀叫」

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今參訪國立台灣博物館。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌今參訪國立台灣博物館。記者賴于榛／攝影

口罩國家隊爆出陸製口罩混充，行政院長蘇貞昌今批評加利公司明明有自產口罩在市面上盒裝販售，可見行有餘力，甚至經濟部多給的口罩原料也都有用完，就算真的遇到狀況也都沒有反應，被查到了才哀哀叫，「這不但是詐欺也是違反藥事法。」

不滿加利作為，蘇貞昌今參訪國立台灣博物館時指出，國家隊是多少廠商國人不眠不休，讓我國口罩產量188萬片變成日產2000萬片，可以送給友邦國家也讓國人安心，卻有廠商為了個人利益，用中國製品魚目混珠，還大喇喇講東講西，讓人痛心，讓多少人的努力一天蒙塵，非常憤怒，萬萬不可。

蘇貞昌說，經濟部報告指出，這間廠商都還有自產口罩在市面上盒裝販售，可見行有餘力，還說很辛苦等等並非事實；且經濟部提供給加利的口罩原料熔噴布綽綽有餘，例如提供20萬片的原料，但徵用18萬片口罩，加利也都用光光，明明用光光卻說要進口中國的來彌補，這顯然也非事實。

蘇貞昌批評加利，有任何狀況應該要提出來講，卻都沒有反應，被查到了才哀哀叫，這不但是詐欺也是違反藥事法，任何廠商都不能因個人私利，侵害團隊榮譽，政府一定為國人嚴格把關，不容魚目混珠、混淆視聽，台灣口罩品質一定守得住，口罩隊榮譽大家遵守。

只是口罩隊為何過程沒有防弊機制，蘇貞昌表示，日產2000萬片早已經開放可以出口口罩等等，廠商所謂做不來也不是這樣，應該明白標示，遵守法律規定，不能魚目混珠。

至於加利反應員工辛勞加班，未來是否降低徵用數量，蘇貞昌說，口罩日產2000萬片綽綽有餘，甚至可以拿去賣，全世界也都跟台灣買，如果有任何破壞團體榮譽，都將由相關主管機關辦理。

口罩 加利 蘇貞昌

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