網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

口罩國家隊加利科技昨(3)日爆出實名制口罩混入大陸製，引發不少民眾一陣恐慌。有網友到家後立即檢查手上的庫存，發現無論是一個月前或上個禮拜領的，共多達三分之一皆印上「Carry mask」的鋼印，讓他感嘆這陣子根本是「戴心酸」的。

有人點出左排的口罩鋼印 Carry mask字體比較密集漂亮，推斷應該屬於台製，而右兩排字母間的空隙較大，仔細看仍有差異。原po補充自己是在新莊領的，主要都買台灣製沒想到還是遇到這個狀況。除了新莊，新北市還有三重、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門，也在此次混充口罩配送名單之內。

貼文引出不幸中獎的網友們，不少人最少都是50片以上，「我家52片傻眼」、「50片報到」、「還有47片，X！」 ，引來嘲諷原來是「國假隊」口罩。有人秀出公司團購拿到的50片盒裝口罩，外盒公司名稱也恰巧寫著加利科技有限公司，不過鋼印是「Made In Taiwan」，非「Carry mask」。

事件爆發後衛福部食藥署宣布，若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」的口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制的藥局或衛生所進行換貨。民眾不妨檢查一下自己手上的口罩，確保自身權益。