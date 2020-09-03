加利老闆林明進：非黑心工廠 盼踢出口罩國家隊

口罩國家隊加利科技公司負責人林明進今天表示，他已向食藥署表明，希望政府將加利踢出口罩國家隊，讓員工每個星期可排休假。他強調公司不是黑心工廠，自己可以承擔法律責任。

食藥署查獲，口罩國家隊加利科技有限公司8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路。檢調與食藥署今晚仍在廠區釐清是否涉及詐欺等罪嫌。

林明進今天晚上在接受調查空檔，短暫外出廠區外接受聯訪表示，員工為了應付徵用口罩數量疲於奔命，且進口的大陸口罩為工業級，防護率高達99%，比許多國家隊產品品質更佳。

他說，少數口罩國家隊將不良品混入，疾病管制署要求其他的國家隊必須分攤短少的口罩數量，讓其他國家隊負擔加重，心理更不平衡。

他說，自己在中國大陸買料請朋友生產，用以繳交提供國家口罩隊被徵用的數量，但醫用口罩防護效果不佳，防護效率只有95%，但他繳交給國家徵用的口罩，防護效率有99.8%，且有送檢測過，是屬於工業級的口罩。

林明進表示，會敢以自己的公司產品標示打上中國代工的口罩，是賭上23年的商譽為賭注。「如果是爛東西，檢驗出來，你可以罵我黑心。」但他對自己送檢測的產品深具信心。

林明進說，可接受大家檢驗，將在市面上所購的加利公司口罩，送到紡織研究所檢驗。他的中國代工口罩運到台灣後，還要檢測、每一批分裝。大家想聽真話的話，「有幾家國家口罩隊達到標準的」。

林明進強調自己不是魚目混珠的黑心工廠，作法不好處可以承擔法律責任，但若不以代工方式生產，人員無法休息，會把人員累死。

他說，「不曉得除了錢以外，我能給我員工什麼東西。」無法休息會要了員工的命。他已向食藥署表明，希望將加利踢出口罩國家隊，讓員工每個星期可排休。

林明進受訪時也說，加利在台灣製造的口罩，都是以盒裝販售。今天晚上，新北市部分藥局透過通路收到加利科技有限公司與負責人林明進蓋章的聲明表示，出貨給台灣通路商的所有盒裝口罩，包含成人醫療、兒童醫療、幼幼防塵，都是正規台灣製造。

新北市藥師公會理事長陳昭元接受中央社訪問表示，加利公司透過自己通路傳真聲明，至於要透過產品鋼印的不同樣式英文字，辨別中國代工或台灣製造口罩，消費者不容易辨別。