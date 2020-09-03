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如何發現大陸製口罩冒充MIT？ 新北藥師揪出1關鍵

中央社 / 新北3日電
食藥署與檢調等單位赴口罩廠加利科技有限公司八里廠調查，發現業者今年8月間從中國大陸進口超過337萬片非醫用口罩，且上面印有該公司Carry mask（加利口罩）鋼印，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品，流入新北市、台北市及宜蘭縣。圖／中央社
食藥署與檢調等單位赴口罩廠加利科技有限公司八里廠調查，發現業者今年8月間從中國大陸進口超過337萬片非醫用口罩，且上面印有該公司Carry mask（加利口罩）鋼印，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品，流入新北市、台北市及宜蘭縣。圖／中央社

新北市藥師公會理事長陳昭元今天表示，因一張簡體字「產品合格證」讓加利科技涉嫌以中國製非醫用口罩冒充醫用口罩漏餡，感謝專業藥師敏感與細心。

新北市藥師公會理事長陳昭元接受中央社記者訪問表示，2日中午接獲三重的社區藥局通報，當天藥師從郵差手上接到預計於今天（3日）販售的實名制口罩後，開箱清點才發現此一引起矚目的案件。

藥局女藥師發現，送抵這家藥局的36包口罩中，竟然有一包口罩的透明塑膠袋包裝內，附著一張簡體字的「產品合格證」。

更誇張的是，產品註明為平面型非醫用一次性防護口罩，是今年7月17日由安徽安景瑞無紡布製品有限公司所製造。

合格證說明書上顯示，製造公司設廠位於中國安徽省安慶市懷寧縣工業園區，除紅色的產品品質檢驗專用章，還註明非醫用口罩不適用於醫院等環境。

陳昭元表示，感謝女藥師的敏感度、細心與專業，為民眾的安全把關。也呼籲民眾不需太恐慌，絕大多數的國家隊口罩都是安全的。全體口罩國家隊的付出，不能被少數不肖業者抹煞。

食藥署及檢調漏夜調查，發現口罩國家隊「加利科技有限公司」今年8月從中國大陸進口超過337萬片非醫用口罩冒充醫用口罩，部分銷往實名制通路。

陳昭元說，有Carry mask鋼印實名制口罩主要分配地點在新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區，除查獲的口罩已封存下架、退貨，食藥署答應每天提供其他廠牌口罩，提供消費者於4日至11日持標示有Carry mask鋼印的口罩換貨。

口罩 食藥署

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