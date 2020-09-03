實名制口罩混入中國製 士檢釐清是否涉嫌詐欺

食藥署查獲，口罩國家隊加利科技有限公司8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路。檢調獲報已介入調查，將釐清是否涉及詐欺等罪嫌。

士林地檢署表示，昨天接獲衛生單位通報後，隨即指派專責檢察官釐清案情，刻過濾相關事證；此外，調查局台北市調查處昨天也加入稽查行列。

檢調將調查加利公司除將中國製非醫用口罩流入實名制通路，是否另以中國製口罩冒充台灣製對外販售，以釐清是否觸犯刑法詐欺等罪嫌。

士檢表示，檢察官已調閱相關資料進行過濾，待接獲行政稽查所得資料，即分案進行偵辦。

食藥署今天召開記者會表示，加利八里廠今年8月間輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

食藥署指出，現場查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」的中國大陸進口產品及相關進口報單，且中製口罩上已印有該公司Carry mask鋼印，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品。

食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，食藥署將持續清查該公司口罩產品流向，另相關內容檢調已介入偵辦。