加利進口中國口罩流入宜蘭 已暫停出售

加利科技有限公司8月進口中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩流入實名制通路，其中部分流入宜蘭。宜蘭縣藥師公會今天表示，已有18家診所近日收到貨品，都已暫停出售。

宜蘭縣藥師公會理事長楊永安表示，昨天起在各健保藥局同業間已收到相關資訊，聽聞口罩國家隊加利公司在8月間進口中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，問題口罩印有Carry mask鋼印。

他表示，昨天起至今天下午，縣內已有18家健保藥局向公會回報，這兩天收到加利公司相關有問題的口罩，都已緊急扣留，數量待統計，沒有拆封販售給民眾；至於各健保藥局在更早的8月至9月初期間，是否已販售出加利公司相關有問題的口罩，須待清查。

宜蘭縣衛生局表示，縣內各地衛生近兩天沒有收到加利公司相關有問題的口罩，至於在更早期間是否已販售出類似產品，也須待清查。民眾若買到口罩本體標示Carry mask的口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所換貨。