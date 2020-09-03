仿冒國家隊華新口罩 刑事局送辦生技公司負責人

台中市一家生技公司，涉嫌出貨假冒口罩國家隊華新公司生產的兒童口罩，供南投縣知名連鎖藥局販售，刑事局中部打擊犯罪中心偵辦後，將生技公司趙姓負責人等2人依法送辦。

刑事警察局偵六大隊今天表示，口罩國家隊工廠華新醫材公司於上月間，向刑事局及彰化縣警察局田中分局報案，指出南投縣知名連鎖藥局販售非華新公司生產的醫用兒童口罩，疑似仿冒口罩，立案後報請台中地檢察署指揮偵辦。

經警方連日至彰化縣及南投縣的藥局查訪，發現仿冒醫用兒童口罩已銷售一空，並通知藥局施姓負責人到案說明，發現藥局所販賣仿冒口罩僅有透明袋裝，無紙盒裝或衛服部核准字號，且口罩品質較粗劣。

藥局負責人供稱，因訂不到口罩，才透過生技公司訂購口罩，訂貨時業者有出示向華新公司購買口罩的證明，才相信向生技公司訂貨，進貨的口罩都已售完。

專案小組調查後，查出位於台中市西區一家生技公司，涉嫌出貨仿冒的華新醫用兒童口罩給藥局，經專案小組搜索生技公司，查扣銷貨單、訂貨單及散裝口罩1萬餘片等證物，並通知生技公司趙姓負責人及張姓業務經理到案說明。

趙男與張男到案後，均否認以華新公司名義販售口罩，辯稱是出貨疏失造成誤會，但對於口罩貨源交代不清。

警方查出，生技公司從不明管道以每片新台幣3.5元成本，進貨未具醫療功能的散裝口罩，再以每片6元出售給南投縣的連鎖藥局，藥局則以50片裝430元的價格售出。

警方訊問後全案依詐欺、妨害農工商等罪嫌，將趙男與張男移送台中地檢署偵辦，並擴大追查仿冒口罩來源。