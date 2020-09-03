影／假冒國家隊販售口罩1萬片 中打帶生技業者詐欺送辦

位於彰化縣的口罩國家隊華新醫材集團在上月中旬指控，南投縣某知名連鎖藥局，販售以華新口罩為名，販售散裝口罩，且一盒50片賣430元，比正版的華新盒裝口罩，一盒50片賣350元還貴，刑事局中打第一隊獲報後，展開調查，上月18日搜索販售口罩、位於台中市西區的生技公司，並帶回趙姓負責人、張姓經理詢問，但業者否認涉案，辯稱是出貨疏失，全案依詐欺、妨害農工商罪、藥事法移送台中地檢署後，檢方命趙6萬交保、張請回，後續將擴大追查口罩來源，確保國人權益。

刑事局中打第一隊在上月14日獲報，有不肖業者以散裝口罩，假冒華新醫材集團生產的口罩，在連鎖藥局內販售，中打循線查到位於南投縣販售該散裝口罩的連鎖藥局。

藥局負責人辯稱，因無法直接訂到華新的口罩，才透過位於台中生技業者「艾芙蘿黛蒂斯生技公司」購買約1萬片，當時生技業者有出示向華新購買口罩的證明，所以才相信，進貨的口罩都已賣光。

中打再循線到位於西區的艾芙蘿黛蒂斯生技公司搜索，並查扣上萬片的口罩，一併帶回涉案趙姓負責人及張姓經理，二人辯稱是出貨疏失才造成誤會，否認有假冒華新醫材集團的名義販售口罩。

檢警調查，趙等人以不明管道取得沒有醫療功能的散裝口罩，以每片3.5元成本進貨，再以每片6元的價格，賣給南投縣知名連鎖藥局，藥局則以每50片430元的價格對外販售。

全案警詢後依詐欺、藥事法、妨害農工商罪等罪，移送趙姓負責人、張姓經理，台中地檢署檢察官張富鈞訊問後，命趙以6萬元交保、張請回，全案擴大追查口罩來源、流向，確保民眾權益。