聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／假冒國家隊販售口罩1萬片 中打帶生技業者詐欺送辦
位於彰化縣的口罩國家隊華新醫材集團在上月中旬指控，南投縣某知名連鎖藥局，販售以華新口罩為名，販售散裝口罩，且一盒50片賣430元，比正版的華新盒裝口罩，一盒50片賣350元還貴，刑事局中打第一隊獲報後，展開調查，上月18日搜索販售口罩、位於台中市西區的生技公司，並帶回趙姓負責人、張姓經理詢問，但業者否認涉案，辯稱是出貨疏失，全案依詐欺、妨害農工商罪、藥事法移送台中地檢署後，檢方命趙6萬交保、張請回，後續將擴大追查口罩來源，確保國人權益。
刑事局中打第一隊在上月14日獲報，有不肖業者以散裝口罩，假冒華新醫材集團生產的口罩，在連鎖藥局內販售，中打循線查到位於南投縣販售該散裝口罩的連鎖藥局。
藥局負責人辯稱，因無法直接訂到華新的口罩，才透過位於台中生技業者「艾芙蘿黛蒂斯生技公司」購買約1萬片，當時生技業者有出示向華新購買口罩的證明，所以才相信，進貨的口罩都已賣光。
中打再循線到位於西區的艾芙蘿黛蒂斯生技公司搜索，並查扣上萬片的口罩，一併帶回涉案趙姓負責人及張姓經理，二人辯稱是出貨疏失才造成誤會，否認有假冒華新醫材集團的名義販售口罩。
檢警調查，趙等人以不明管道取得沒有醫療功能的散裝口罩，以每片3.5元成本進貨，再以每片6元的價格，賣給南投縣知名連鎖藥局，藥局則以每50片430元的價格對外販售。
全案警詢後依詐欺、藥事法、妨害農工商罪等罪，移送趙姓負責人、張姓經理，台中地檢署檢察官張富鈞訊問後，命趙以6萬元交保、張請回，全案擴大追查口罩來源、流向，確保民眾權益。
刑事局中打第一隊呼籲，民眾切勿利用疫情牟取不法利益，若有違法情事，將依法追訴刑事責任；也呼籲民眾購買口罩，應仔細確認所購買之口罩品質真偽，以免受騙。（影片受訪者為刑事局中打第一隊長潘智強）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言