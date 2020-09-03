網分析護照英字型改動 放大TAIWAN對國外海關來說沒必要？

新版護照封面設計昨出爐，主要變動為縮小中華民國英文，另將TAIWAN字樣放大，加強台灣辨識度。新版視覺設計引起網友熱議，有專業鄉民分析新舊版英文字體的結構和歷史來由，並認為TAIWAN放太大，使得下方失去平衡。

為避免在國際交流時與中國混淆，立法院決議要求行政部門提高護照「台灣」、TAIWAN辨識度，新版護照封面2日亮相，主要變動是將中華民國下方的「REPUBLIC OF CHINA」縮小近三分之一，並改成重複三次環繞在國徽周遭，另外「TAIWAN」放大、字體也加粗。

外交部長吳釗燮表示，新版護照設計把原來護照的元素幾乎都保留，重點是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，此作法最能避免與中國混淆。總統蔡英文也表示，新版護照強化護照辨識度，也強化台灣元素，拿到護照就很清楚「我們就是台灣人」。

行政院長蘇貞昌談護照改改版。圖／解取自蘇貞昌臉書

一名網友在PTT分析新舊版護照字體使用的比較，新舊護照的中文都用隸書體，舊版英文用的是Franklin Gothic（歐文），1912 年由美國字體設計師 Morris FullerBenton 設計出來的無襯線字體，因這種字體和當時流行的帶有襯線的字體相比，只剩下光溜溜的骨架，顯得滑稽可笑又怪誕，因此被稱為「怪誕派」。然而隨著時代演變，近代流行的字體多以非襯線字體為主，這與大量消費性電子產品的使用有關。

新版護照英文字體採用URW Baskerville（歐文）。該字體的祖宗是18世紀啟蒙時代極具代表性的過渡字體，更加強調粗細的對比、重心更接近垂直、用來裝飾用的襯線更加水平、襯線與筆畫相接處也更圓弧。URW Baskerville 是1994年由德國設計公司URW++的復刻版本。

他表示比較新舊版護照字體，由於現代的我們已習慣無襯線字體的存在，所以新版難免會讓人覺得老派和俗氣。至於排版上，他覺得應該是設計師認為TAIWAN要大過中華民國，或是被上級機關要求才這樣設計。但他質疑，國外海關只看得懂英文，中文字對他們來說就像圖像根本不會注意，所以TAIWAN是否有需要放這麼大以致犧牲留白空間，並且讓原本穩定重心的正三角形配置變成上下窄中間寬的鑽石型配置，讓下面看起來不平衡。