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改護照封面可通關 專家爭談辨識度

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

外交部2日公布的新護照，把台灣放大卻將R.O.C縮小，拿這樣的護照出國會影響通關嗎？訪問的3位學者都認為不影響通關，有專家認為可以更增加台灣的辨識度，但也有學者認為新護照與舊護照實在沒差。

可避免海關刁難

針對總統蔡英文針對行政院發布的新護照封面表示樂觀其成，希望民眾能多支持，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，台灣護照可免簽的國家共有160個，比中國多很多，但是以前因為有R.O.C的標示，常發生國外海關明明免簽卻刻意刁難的新聞，這次護照改版將TAIWAN的字眼放大，應可有效提升辨識度。

他認為，這次護照改版可以讓台灣的名稱更加明顯，讓國際比較不容易搞混。針對護照可能有去中國化的質疑，王智盛反駁，護照封面還是有留下「中華民國」的字眼，國徽的設計也沒有變化，怎麼能說是去中國化呢？這反而可以讓外國人清楚了解「中華民國=台灣不等於P.R.C（中華人民共和國）。」

實務上根本沒差

不過政大國關中心歐美所研究員嚴震生受訪時認為，全世界的海關系統都是相通的，護照只要經過海關查驗、登記到電腦上，絕對不會搞混，其實沒差。且過去無論有沒有台灣，陳水扁時期加上台灣字眼，效果都一樣。行政院說旅遊時會增加便利，但嚴震生不以為然，他表示出國旅遊發生困難大多還是語言不通等問題居多。

「中國有可能對此發牢騷，但國徽上還是有保留了R.O.C。」嚴震生說，這也顯示民進黨政府喜歡打擦邊球的特性。

另外，前外交部長程建人受訪時也認為沒差，2003年改過封面到現在這麼久了還是一樣，出國在外人家就是認「中華民國」的護照。

「這根本是執政黨自己意志的貫注。」程建人直批，現在政府藉口說要與「中華人民共和國（P.R.C）」護照做出區隔，可是中國的護照與台灣在顏色、護照內文格式都相差深遠，根本不可能會搞混。

他也批評政院說旅行用途可以更安全、便利，主要是掩飾執政黨台獨政治意圖的說法而已，實務上還是跟舊護照相同。

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