新護照放大「TAIWAN」 回應民進黨支持者期待

立法院會7月22日通過民進黨團的公決案提案，決議建請行政部門就提升護照的「台灣、TAIWAN」辨識度，研提具體作法。行政院今天公布新版護照樣式，將「TAIWAN」放大，據了解，這次執政團隊決策除希望台灣別再和中國混淆之外，也希望回應民進黨支持者期待。

台派聯盟日前主張，台灣護照上的「China」字樣已造成國人出國困擾，除了改成「TAIWAN」外更應去除國民黨黨徽；另外，也呼籲推動華航正名，改為「Taiwan Airlines」，並期待立法院臨時會將處理華航、護照正名公決案。最後立法院會7月22日通過民進黨團的公決案提案，決議建請行政部門就提升護照的「台灣、TAIWAN」辨識度，研提具體作法，被視為正名的第一步。

黨內人士說，雖然新版護照仍有「Republic of China」字樣，但縮小後凸顯「TAIWAN」，雖然部分支持者可能還是不滿意，但凸顯「TAIWAN」已符合大部分支持者希望的「加入台灣元素」。