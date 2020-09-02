護照改版後華航塗裝九月底改？ 多個台灣意象納入考慮

立法院今年7月通過華航、護照的正名公決案，要求提升台灣辨識度，並請行政部門研提具體作法，如今外交部已推出新版護照封面，外界關心，那華航正名案的進度。

對此，交通部政務次長、航發會董事長王國材表示，航發會組專案小組持續討論中。華航已提數個加強台灣意象方案，若有確定內容會向外說明。華航則表示，目前仍在討論中。

據了解，航發會最近一次與華航開會是在8月。與會人士說，華航沒有提出明確方案，但有給出台灣意象參考的方向，包含地理環境、廟宇、宗教、原住民、動物、文化層面的代表顏色、美食等，目前沒有收斂到哪幾個方案，仍在討論階段。

航發會說，華航內部有個小組專門研究，航發會是諮詢小組，就華航提供資料給意見。目前確定方案還沒有送過來，設計圖完成後就會再次開會，華航很積極處理。

按照華航5月報給中華航空事業發展基金會，初步規畫塗裝優化整體工作時程，規畫階段預計四個月，遴選設計廠商及產出台灣意象共識；設計階段六個月，由廠商提案及設計定稿；工程準備階段兩個月，產出工程圖及完成備料作業；彩繪階段半個月，執行實際噴漆作業。若按照當初規畫，最快9月底能選出台灣意象共識塗裝。