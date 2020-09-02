新護照「TAIWAN放大、ROC縮小」 網酸：台灣美學出了什麼事？

行政院今（2日）公佈我國最新護照樣式，主要亮點是凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字TAIWAN放大，這項新政策公佈後也引起網友熱議，不少人期待更換新護照，但也有人看見護照的新版設計後狂酸「中華民國美學出了什麼問題」。

我國最新護照樣式公佈後，馬上成為網友討論焦點。有網友就在PTT八卦版發文討論，原PO質疑代表我國的「Republic of China（ROC）」被縮小改繞於國徽外圈，而Tiwan字樣則加大凸顯，「這樣子可以嗎？」

大批網友立即加入討論最新護照樣式設計的話題，有人就認為「水喔！把中華民國藏在圈裡，傑出的一手！！！」、「China還在，只是要用放大鏡才能看得到在車輪圈內吧」、「就只是把字體縮小而已，China還是有」、「只改英文這手段滿厲害的...」。

還有其他網友表示，「有進步，但設計零分」、「有點醜，能不能有設計感一點...」、「中華民國美學出了什麼問題...」、「設計原則是Taiwan能放多大放多大，ROC能縮多小縮多小」、「給推，不過不改國號只設計封面也是頗Q」、「China年輕人看得見，老人老花眼就看不見很特別的設計」。

也有網友非常期待最新護照出版，有人就大讚「這樣設計才對，感動到哭」、「什麼時候可以換」、「去各國通關沒問題的話我就贊成」、「想換護照了」、「開換一定衝一波」、「護照換起來！」。