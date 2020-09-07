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抹茶甜點、紅蔘咖啡還有比利時料理！宏匯廣場好逛又好吃

文 / 陳睿中 提供

圖／聯合報娛樂生活事業部提供
圖／聯合報娛樂生活事業部提供

隨著疫情趨緩，許多民眾紛紛把握機會出門吃好料，甚至來一場「舌尖上的偽出國」！即將開幕的「宏匯廣場」，乃是新北最大的百貨商場，裡頭不僅好逛好買，更是匯聚了明森宇治抹茶專賣店、阿本紅蔘咖啡館、布娜飛比利時啤酒餐廳等眾多的特色料理餐廳，讓民眾可以輕鬆逛街吃美食。

「明森宇治抹茶專門店」擁有著明亮寬敞，以及大片落地窗相伴的用餐環境。一進門就可以從櫻花樹與充滿和風的擺設中，感受到宛若置身日本的氛圍。店內最大的特色，就是以具有180年歷史的日本森半抹茶入菜，推出一系列鹹食甜點。「抹茶蕎麥湯麵」，即是在蕎麥麵中加入抹茶粉，更添淡雅清香，配上柴魚昆布湯頭、肥碩炸蝦，讓人越吃越開胃。至於「抹茶雙人套餐」中，一次就能吃到抹茶蕨餅、抹茶生乳捲、明森捲心酥等點心，還有焙茶、抹茶口味的冰淇淋，口口都是茶香，絕對會令抹茶控大大滿足！

宏匯廣場中，也有多間不同特色的咖啡廳，適合讓人休憩放鬆。「阿本紅蔘咖啡」以養生的概念為出發點，將韓國紅蔘添入多款料理與咖啡。高人氣的「紅蔘雞湯麵」，湯頭就加有紅蔘熬煮，喝起來溫和甘甜，還有淡淡的蔘香尾韻，正適合秋季滋補元氣。至於「阿本紅蔘拿鐵」，隨杯附上正官庄6年紅蔘液，配著咖啡飲用，更添咖啡的醇厚與深度。另一道「蒸籠吐司」，將山形吐司以清蒸的方式加熱，口感溼潤有勁不乾澀，還可配上自製的新鮮果醬，品嚐酸甜水果與吐司交織而成的美味。

若是逛累了，「布娜飛比利時啤酒餐廳」就適合拿來放鬆一下！店內供應有道地的歐陸料理，還有超過百款的比利時啤酒可供選擇。涮嘴的「比利時啤酒煨煮淡菜鍋」，選用紐西蘭黑殼淡菜，並於烹調過程中加入啤酒提味，淡菜的口感飽滿鮮甜、醬汁鹹香開胃，正是搭配啤酒的絕佳之選！另一道必點的「厚切安格斯骰子牛」，以多種香料、紅酒醬汁相襯的牛肉多汁有味，同樣也是小酌一杯的最佳良伴。除此之外，亦有清爽的「香草嫩雞胸早午餐」等料理可以選擇，適合輕食族享用。

除了高人氣的經典菜色之外，隨著秋季到來，宏匯廣場的多家餐廳也會陸續推出不同的時令料理，讓民眾能來此品嚐山珍海味，尤其是新北市的民眾，更可以把握機會，前來體驗新北最大百貨商場的魅力。

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