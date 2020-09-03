「保全界李宗瑞」拐騙少女 退休刑警曝背後恐有勢力龐大集團

高雄一名少女遭「保全界李宗瑞」羅育祥拐騙，囚禁在新竹豪宅密室中達66小時，目前少女已獲救返家、羅嫌也遭羈押禁見。退休刑警高仁和在談話節目《新聞挖挖哇》分析這起事件，他表示羅嫌背後可能有2大集團且勢力龐大，高鄭重呼籲警方深入追查。

高仁和表示，一名有性侵前科的人在家中製造一間難以發覺的密室，出發點絕非善類想法；另外高仁和指出，高雄少女絕非羅嫌第一個拐騙到豪宅密室中的受害者，而從羅嫌準備高鐵票、甚至手機給被害少女，加上夥同另外2名幫兇犯案，種種跡象讓高仁和大膽推測羅嫌早已設局，全為將這名高雄少女拐騙到豪宅囚禁。

若非新聞迅速擴散、警方及時將少女從密室中救出，高仁和表示羅嫌接下來可能先用言語上的威脅、利誘、脅迫等話術控制少女，等社會大眾遺忘該起事件後，甚至可能逼少女施打毒品，一旦成癮，屆時該名少女恐怕將對羅嫌言聽計從。

接著高仁和指出，用毒品控制被害少女後，嫌犯下一步就會性侵被害者、接著再找更多人性侵被害少女，而受害者的最終下場便可能被嫌犯賣到情色場所。高仁和指出一旦發展到這個階段，因為被害人經歷毒品控制、反覆性侵後「思想已經被改造」，被賣到情色場所後非但不會想逃跑返家，反而因毒癮不得不任人擺布。

最後高仁和直言，羅嫌用毒品成功控制少女後「一定要交給上面的人」，高推測羅嫌背後極可能還有龐大的人口販賣與色情集團勢力，呼籲警方深入調查。而高仁和也提醒全台父母親，千萬不要輕忽孩子失蹤這件事，必須在一開始就展開行動找回孩子，否則案件拖10幾天後恐怕孩子已慘遭毒手。