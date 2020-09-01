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失蹤少女獲救！前PTT板主挖出嫌犯身分 精闢分析略誘4步驟

聯合新聞網 / 綜合報導
羅姓保全的身分會曝光，其實是前PTT八卦板主、現任國高中社會科老師的楊鵬淵（圖）率先發現。圖擷自facebook
羅姓保全的身分會曝光，其實是前PTT八卦板主、現任國高中社會科老師的楊鵬淵（圖）率先發現。圖擷自facebook

高雄一名14歲少女29日北上新竹，搭上網友的車後隨即失聯，母親焦急報案並PO網尋女，而PTT鄉民發揮柯南精神比對手機號碼和信箱，發現涉案男子正是過去涉嫌下藥性侵未成年少女的羅姓保全，事後警方也將羅男列為嫌疑人追查。今（1）日案情有重大進展，警方在新竹縣竹東鎮的透天樓房，發現失蹤少女遭羅男藏在夾層暗房，所幸沒有生命危險。

不過，羅男的身分會曝光，其實是前PTT八卦板主、現任國高中社會科老師的楊鵬淵率先發現，他在臉書表示，「年輕時熱衷社會事務，當時是肉搜界的高手，但人肉搜索都是協助警方辦案，我常說凡走過必留下痕跡，網路不要亂留言都查的到」。

楊鵬淵也分析羅男的犯案手法，五、六年前，羅男都是透過beetalk、愛情公寓、勁舞團，現在多半是加入國中生的line群或fb群，照片當然是網路上的花美男照。起初一定是單純的送女生點數和小禮物，接著告訴對方社會上有很多不為人知的打工方法，拉入微信群或是fb的聊天室（比較不好追蹤），然後群組內一定會有其他樣本，看起來是國小、國中的小女生，穿著漂亮衣服配著別人打電動，或是拍照拿取高額報酬。

等到女生開口上鉤後，羅男就會要求傳照片和做指定表情，不過他這次花重本，先付五萬塊+公務機給女生，讓對方以為只要陪打電動就能獲得高額報酬，而且還能先領錢。「接著挑戰人心的事情來了，本來覺得自己會被錄取，但對方告訴妳被別的女生搶走名額，等妳失落兩天後，突然告訴妳又有一個新職缺，但這次的職缺比較犧牲，可能要cosplay打扮，而且必須當場面試給老闆們看，所以接下來需要在家練習姿態，然後準備一個理由跟同學出去玩，其實是要去面試」。

楊鵬淵說這一套是比較惡劣的，用人心去勾，需要見面通常都是亡命之徒，作風會比較凶猛，比較常見的都是裝成大姊姊去認識小妹妹，跟她說有模特兒機會，然後主動傳出自己的裸照（網路隨便抓的），並跟對方說只要體態合格就可以成為小小模特或網紅，輕則裸照被拿去地下交易，重則被威脅做其他事情。

為了杜絕憾事發生，楊鵬淵提醒家長以下4點藉此注意孩子，1.洗澡時間有沒有突然變長且常在廁所拍照、2.有沒有添購攝影器材、3.手機裝新的通訊app、4.常常藉故跟同學出門。

←國高中社會科老師

←前PTT八卦版主

用另外一個身分分析一下社會案件

我在年輕時很熱衷社會事務當了兩三年台灣當時最大討論版的版主

當時是肉搜界的高手

但我人肉搜索都是協助警方辦案

所以我常說凡走過必留下痕跡...

楊鵬淵發佈於 2020年8月31日 星期一

失蹤 PTT

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