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網球／時代的眼淚 24年來世界前10首度不見三巨頭

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網球／時代的眼淚 24年來世界前10首度不見三巨頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
網壇男單世界排名，塞爾維亞39歲名將約克維奇(圖)已從第5名跌至第12名，這是自2002年10月以來男網前10名首度沒有「三巨頭」任何一人。路透
網壇男單世界排名，塞爾維亞39歲名將約克維奇(圖)已從第5名跌至第12名，這是自2002年10月以來男網前10名首度沒有「三巨頭」任何一人。路透

今年美網爆冷在首輪出局，讓塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）排名大幅滑落，本周世界排名他從第5名掉到第12位，成為2002年10月後「三巨頭」首度消失在世界前10行列。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇合稱網壇「三巨頭」，三人大滿貫冠軍數都超過20座，幾乎壟斷超過20年的大滿貫冠軍。年紀最長的費德勒2022年率先退役，納達爾24年高掛球拍，目前只有39歲的約克維奇續戰。

小約今年澳網還打進決賽，溫布頓也挺進四強，不料美網卻爆冷一輪遊，沒能保住去年打進四強的積分，世界排名也掉出前10。小約前一度排名兩位數已是2018年8月，他2007年首度進入世界前10雖是「三巨頭」最晚，但當了428周的「世界球王」是史上最長，目前手握24座大滿貫金盃也無人出其右。

費德勒2002年10月進入世界前10，直到2016年才掉出世界前10，生涯共當過237周的世界第一；納達爾2005年4月躋身世界前10後，連續912周排名都在個位數，直到2023年才中斷特別紀錄。

今年美網是小約繼2006年澳網後首度「一輪遊」，且是首度在美網第一戰就出局，當時他提到，以過去的成就為榮，「但現在是現在。」

美網 納達爾 網球 約克維奇 澳網 費德勒 溫布頓

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【專家之眼】美網之後球后易主，那男單呢？

今年美網剛開戰時，去年單打冠軍前球王阿爾卡拉斯與球后莎芭蓮卡來勢洶洶，一路過關斬將，卻未能如願衛冕。阿卡傷後復出，表現依舊亮眼，卻在八強歷經五盤激戰後，爆冷敗給美國一哥謝爾頓；莎芭雖然順利殺進決賽，球后寶座卻已換給哈薩克的芮芭奇娜，兩人再度重演年初澳網的爭冠戲碼。

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