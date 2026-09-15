網球／時代的眼淚 24年來世界前10首度不見三巨頭

今年美網爆冷在首輪出局，讓塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）排名大幅滑落，本周世界排名他從第5名掉到第12位，成為2002年10月後「三巨頭」首度消失在世界前10行列。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇合稱網壇「三巨頭」，三人大滿貫冠軍數都超過20座，幾乎壟斷超過20年的大滿貫冠軍。年紀最長的費德勒2022年率先退役，納達爾24年高掛球拍，目前只有39歲的約克維奇續戰。

小約今年澳網還打進決賽，溫布頓也挺進四強，不料美網卻爆冷一輪遊，沒能保住去年打進四強的積分，世界排名也掉出前10。小約前一度排名兩位數已是2018年8月，他2007年首度進入世界前10雖是「三巨頭」最晚，但當了428周的「世界球王」是史上最長，目前手握24座大滿貫金盃也無人出其右。

費德勒2002年10月進入世界前10，直到2016年才掉出世界前10，生涯共當過237周的世界第一；納達爾2005年4月躋身世界前10後，連續912周排名都在個位數，直到2023年才中斷特別紀錄。

今年美網是小約繼2006年澳網後首度「一輪遊」，且是首度在美網第一戰就出局，當時他提到，以過去的成就為榮，「但現在是現在。」