【專家之眼】美網之後球后易主，那男單呢？

今年美網剛開戰時，去年單打冠軍前球王阿爾卡拉斯與球后莎芭蓮卡來勢洶洶，一路過關斬將，卻未能如願衛冕。阿卡傷後復出，表現依舊亮眼，卻在八強歷經五盤激戰後，爆冷敗給美國一哥謝爾頓；莎芭雖然順利殺進決賽，球后寶座卻已換給哈薩克的芮芭奇娜，兩人再度重演年初澳網的爭冠戲碼。

女單在歷經多年的戰國時代之後，今年美網四強罕見地從第一至第四種子全部到齊，而排名前二的「雙芭」，頗有成為女子「絕代雙驕」之勢，兩人的底線抽球能力強，球速快，尤其在硬地球場更具有宰制力。

「雙芭」曾經情同姐妹，對彼此球路也熟悉，但個性卻猶如冰與火般截然不同，這與男單「雙子星」辛納、阿卡一冷一熱的對比，頗有異曲同工之妙。莎芭比較張揚，每打一球都像用盡全力咆哮，而且情緒都寫在臉上，連吼叫的聲音都能反映她的狀況。芮芭則喜怒不形於色，即使贏球也顯得淡定。今年澳網兩人激戰到第三盤，莎芭本來有3:0的領先優勢，硬是自亂陣腳被逆轉，讓芮芭奪得生涯第二座大滿貫金盃。

美網決賽兩人再度相逢，莎芭必然做足了功課，誓言復仇。然而芮芭並沒有給她太多機會。其戰術近乎完美，精準預判對手球路，改變節奏擾亂攻勢，底線進攻打得深遠，又不斷變線，讓莎芭疲於奔命，偶爾反拍直線，也使其措手不及。莎芭丟了第一盤後，費盡洪荒之力終於拿下第二盤，但到了決勝盤，依然多次處於被動狀況，失誤連連，再次拱手讓出勝利。芮芭強勢地證明，她這個新科球后頭銜實至名歸，而且離全滿貫紀錄，就只差法網了。

男單自從阿卡因傷退出法網及溫網，辛納又在美網休兵，「雙子星」壟斷大滿貫的局面瓦解之後，最大的獲利者便是實力緊隨其後的「德國金童」澤瑞夫。在美網決賽前，他的大滿貫成績24勝2負，領先群雄。今年法網總算一掃心魔，奪下生平第一座大滿貫，儘管溫網決賽不敵辛納，其強烈的企圖心都在昭告世人，他近鄉情怯的「軟手病」治好了，而且也公開表示，下一個目標就是登頂當球王。

三巨頭時代即將落幕，男單雙子星輪著退賽，中生代好手如梅德韋傑夫、西西帕斯也都飽受傷勢困擾，實力下滑。這時一向被「恨鐵不成鋼」的澤瑞夫，反而成了最耀眼的一顆星。他發球強勁，身高198，手長腳長，可輕易大跨步到位。相比於阿卡頻繁的狂奔，澤瑞夫的移動簡直像在走路。如此省力，也使他保養得相當健康。這次美網以第一種子身分出賽，前兩輪雖然都辛苦地以五盤險勝，打到翌日凌晨，但神奇的是，後來卻漸入佳境，愈打愈輕鬆。

來到決賽，面對左手持拍的謝爾頓，澤瑞夫一點都不客氣，不斷地把球打到對方反拍，逼出失誤，而且屢試不爽。反觀謝，頭一次打進大滿貫，又被美國同胞們寄予厚望，顯得緊張、僵硬，第一個發球局就被破，幾乎一路被壓著打。第三盤總算趁著對手狀況下滑，反撲成功，但這回澤瑞夫心情完全沒受影響，第四盤第一局又馬上破了回來。最逗的是，他拿下冠軍那一刻，還以為比賽沒結束，等著發下一球呢！

澤瑞夫可能登上球王寶座嗎？答案是希望很大。目前他與球王辛納的積分已差不到兩千，而接下來辛納必須保住北京、上海、巴黎及年終賽總共3,500的巨額積分。反觀澤瑞夫，大約只有900分左右需要防守，其餘大師賽全是「淨賺分」的機會。換言之，美網之後，還有一場又一場的球王爭霸戰，值得關注。