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美網／全神貫注忘記分數 澤瑞夫成最冷靜冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫成為新科美網冠軍。 新華社
澤瑞夫成為新科美網冠軍。 新華社

拿下美網冠軍點的剎那，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）沒有狂喜慶祝，他走回底線準備迎接美國地主謝爾頓（Ben Shelton）的發球，直到團隊提醒，他才意識到自己已經以6：3、7：6（7：2）、5：7、6：2完成比賽，成為新科美網冠軍。

「在那一刻，我全神貫注，沒有聽到任何聲音。」澤瑞夫賽後分享，當下真的沒聽到外界的聲響，且當群眾發出吵雜的聲音時，也不可能聽到裁判的聲音，所以也沒聽到主審報的比分，「總之我忘記了分數，我以為局數是5：1，而不是6：2。」

事實上，美網正是澤瑞夫生涯首闖大滿貫決賽的賽事，2020年他只差2分就能擊敗奧地利退役名將汀恩（Dominic Thiem），但最終心碎居亞。

澤瑞夫力壓美國地主謝爾頓。 美聯社
澤瑞夫力壓美國地主謝爾頓。 美聯社

相隔6年再闖美網決賽，澤瑞夫已經有今年法網登頂的經驗，他分享說2020年美網失利的痛已經在法網奪冠後漸漸淡掉，今年溫布頓也打進決賽的他說：「我在溫網的時候就說過，雖然輸掉決賽，但我很享受那場比賽，我很享受進入大滿貫決賽的感覺，享受在中央球場比賽，享受在熱情球迷前比賽，享受這一切。」

「在巴黎奪冠前，我壓力一直很大，因為總有一個疑問『我能贏一次嗎？』，而現在，我覺得參加這樣的決賽更多的是享受。」澤瑞夫說。

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