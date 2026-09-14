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美網／謝爾頓感謝女友瘋狂趕場 澤瑞夫都致敬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝爾頓和崔妮蒂堪稱美國最強體壇情侶檔。 美聯社
謝爾頓和崔妮蒂堪稱美國最強體壇情侶檔。 美聯社

足壇身價最高的女將崔妮蒂（Trinity Rodman）和美國網球好手謝爾頓（Ben Shelton）成美國最強體壇情侶檔，今年謝爾頓一路打進美網決賽，崔妮蒂幾乎場場不缺席，今天決賽也在自身有比賽下從華盛頓趕到紐約，讓謝爾頓十分感動。

24歲的崔妮蒂是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）女兒，目前效力國家女子足球聯賽（NWSL）華盛頓精神（Washington Spirit），今天當地下午1點主場有比賽，她一踢完就趕到紐約，在男友的四盤決賽尾聲進到亞瑟艾許球場。

崔妮蒂幾乎場場不缺席為男友謝爾頓打氣加油。 美聯社
崔妮蒂幾乎場場不缺席為男友謝爾頓打氣加油。 美聯社

美網男單決賽是當地下午2點開打，謝爾頓第三盤把握第12局破發機會，讓比賽進入第四盤，才讓崔妮蒂有機會最後一刻趕上。最終比賽時間共歷時3小時33分鐘，謝爾頓賽後透露，知道女友會趕來，「我知道要趕來這裡幾乎不可能，但即使只是努力嘗試也很瘋狂。」謝爾頓還提到，崔妮蒂幾乎在自己輸球時抵達，拚命趕場卻是如此結果，感覺或許很不好。

頒獎典禮時，鏡頭捕捉到崔妮蒂多次拭淚，連奪冠的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都向這位拿過奧運金牌的足壇名將致意，他幽默說：「崔妮蒂，我想你今天有場比賽，妳也幹得好。妳通常是幸運星，今天不是，但通常有用。」

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