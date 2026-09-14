美網／四盤拍下地主希望 澤瑞夫封王單季第二座大滿貫入袋

列美網頭號種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），今天最終戰和地主好手謝爾頓（Ben Shelton）上演對決，今年法網奪下個人第一座大滿貫的澤瑞夫連下兩盤，第三盤雖遭地主奪下，但第四盤澤瑞夫第一個發球局就突破，最終以6：3、7：5、5：7、6：2收穫最終勝利，生涯第一座美網入袋。

29歲的澤瑞夫目前世界排名第2，除今年法網捧冠，溫布頓也打進決賽，美網再度叩關最終戰，今天要挑戰成為1968年網球公開會年代後第4位同個賽季贏下生涯前兩座大滿貫的選手；23歲的謝爾頓是生涯首度打進大滿貫決賽，除要挑戰終結23年的地主「冠軍荒」，也要尋求1968年艾許（Arthur Ashe）後的第一位美網黑人冠軍。

以第8種子身份打進決賽的謝爾頓是左手持拍，他8強賽在五盤大戰力退衛冕軍、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），四強賽再以四盤拍下同胞帝亞佛（Frances Tiafoe），但狀態沒能維持到決賽，今天一開賽就又遭破發，第9局出現破發點又失守，讓澤瑞夫以6：3先下一城。

第二盤謝爾頓仍沒能逼出澤瑞夫任何破發點，雖將戰局延長到「搶7」，但頭兩個發球分都沒能保住，讓澤瑞夫開出5：0的絕對優勢，以7：6（7：2）取得盤數「聽牌」優勢。

澤瑞夫於美網決賽擊敗地主好手謝爾頓。 路透

謝爾頓第三盤總算突破，第6局他雖錯過第一個破發機會，不過關鍵12局連拿3球取得絕對優勢，全場首度破發也以7：5盤數開張。

雖沒能直落三奪冠，澤瑞夫第四盤加速，首局就破發成功，第7局再度突破，最終在第一個冠軍點就以發球得分能下勝利，以6：2收下金盃。

拿下冠軍點的當下，澤瑞夫還沒意識已經結束比賽，還走回底線準備下一球，接續才發現已經冠軍到手，立刻到往前和謝爾頓致意，再到場邊和團隊一起慶祝紀錄時刻。

今年美網冠軍可獲得550萬美元（約1.74億新台幣）獎金，創下網球大滿貫史上最高單打冠軍獎金紀錄，亞軍也有280萬美元（約8860萬新台幣）入袋。