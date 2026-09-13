美網／三連霸夢碎哭了 莎芭蓮卡丟球后承認「對手更好」

新科球后、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天美網決賽以6：4、5：7、6：2粉碎白俄羅斯現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的3連霸美夢，頒獎典禮上莎芭蓮卡忍不住落淚，賽後記者會上也承認，今天對手表現確實比自己好。

莎芭蓮卡提到，在場上時，有些時刻會覺得對手就像是地主選手，「我真希望自己能贏，能到更多人的支持，不過不是今年。」

首盤失守後，莎芭蓮卡雖將戰局延長到決勝盤，但發球局接連失守下被拉開差距，最終在2小時21分鐘激戰敗陣，沒能成為2012年到14年小威廉絲（Serena Williams）後首位完成3連霸的女將。

哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜(右)擊敗現任球后莎芭蓮卡。 美聯社

比賽尾聲表情就明顯失落，莎芭蓮卡坦言自己的努力「還不夠」，「很顯然我並不開心今天展現出的水準，但她的發球真的不可思議，打得真的很積極，內容很好。是的，她今天的表現確實比我好。」

莎芭蓮卡提到自己只是在場上競爭，盡力做到最好，但結果並不如願，即將失掉球后寶座的她說：「無論何時上場，你都會有不標，不管你的排名是第一、第二、第三、第四都一樣。我會繼續努力訓練，不斷提升水準，希望能贏得更多比賽。」