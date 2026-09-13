美網／生涯首度美網登頂 新科球后芮芭奇娜：激動到說不出話來

哈薩克女網好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天以6比4、5比7、6比2擊敗白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），粉碎對手連續第3座美網冠軍夢，為自己的世界排名登頂之路增添重要一勝。

法新社報導，芮芭奇娜在美網晉級4強後，就已確定將取代莎芭蓮卡登上世界第一。如今她摘下生涯第3座大滿貫金盃，另外兩座分別是2022年溫布頓網球錦標賽冠軍，以及今年擊敗莎芭蓮卡所奪得的澳洲公開賽冠軍。

芮芭奇娜4次大滿貫決賽中，有3次都是對上莎芭蓮卡，戰績為兩勝一敗，唯一的敗仗是在2023年澳網決賽。

路透社報導，即便賽前曾面臨可能摧毀參賽計畫的傷勢困擾，她依然強勢稱霸紐約，一舉帶走冠軍金盃並登上世界球后寶座。就在3週前，她才因腳踝受傷退出辛辛那提熱身賽，一度讓球迷相當擔心她能否如期在紐約登場。

她接連取得大勝，化解外界疑慮，先後擊敗大坂直美（Naomi Osaka）與高芙（Coco Gauff）兩位前大滿貫冠軍，接著憑藉冷靜心態擊敗白俄羅斯選手莎芭蓮卡。

過往在美網最佳戰績僅止於第4輪的芮芭奇娜，捧起獎盃時表示：「我現在激動到說不出話來。來這裡之前我完全不敢奢望這些。但不知為何，一切就這麼水到渠成了。」

美網開打前，芮芭奇娜已整整7天未能進行任何訓練，這絕非她所期望的備戰狀態。她告訴記者，直到賽事登場前夕，自己都還對體能狀況存有疑慮。

但隨著她職業生涯首度闖過這項硬地大滿貫賽的第4輪，疑慮逐漸轉為信心，最終終結莎芭蓮卡長達99週的世界球后生涯。