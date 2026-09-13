美網／新科球后雙喜臨門 愛司女王奪冠破莎芭蓮卡3連霸

新科球后、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）和尋求美網3連霸的白俄羅斯現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天在美網最終戰上演生涯第18度對決，明天將首度成為世界第一的芮芭奇娜複製今年澳網奪勝劇本，最終以「再見愛司」迎接冠軍，以6：4、5：7、6：2迎接生涯第3座大滿貫金盃。

莎芭蓮卡以衛冕軍身份打進最終戰，要挑戰成為2012年到14年美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）後首位締造3連霸的球員；今年澳網奪下個人第二座大滿貫的芮芭奇娜，美網打進生涯第4度大滿貫決賽，則要挑戰球后、冠軍「雙喜」。

過去對決莎芭蓮卡以10勝7敗稍居上風，今天首盤一發進球率6成也遠優於芮芭奇娜的2成7，但沒能把握芮芭奇娜的二發機會，且自身非受迫性失誤過多，整盤出現15次非受迫性失誤，包括第5局破發點時出現關鍵雙發失誤，讓發球局全部保住的芮芭奇娜以6：4先下一城。

第二盤芮芭奇娜的一發進球率雖提升到6成，但非受迫性失誤也增加，第10局雖瓦解2個破發點也是莎芭蓮卡的盤末點，但第12局又出現的破發危機沒能守住，讓莎芭蓮卡以7：5扳平盤數。

雖將戰局延長到決勝盤，莎芭蓮卡的發球局卻頻頻出現危機，第一局的破發點雖守住，但第3局和第7局接連遭破發，讓芮芭奇娜拉開領先，最終第一個「冠軍點」雖出現雙發失誤，但第二個機會就以招牌「愛司」迎接勝利，結束這場2小時21分鐘的女單決賽。

今年美網冠軍可獲得550萬美元（約1.74億新台幣）獎金，創下網球大滿貫史上最高單打冠軍獎金紀錄，亞軍也可有280萬美元（約8860萬新台幣）入袋。