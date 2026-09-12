美網／ 爭議判決！致勝球被主審宣布重打 謝爾頓怒嗆：妳要馬上講啊

地主希望謝爾頓（Ben Shelton）今日在美網男單4強以4：6、6：3、6：3、7：5逆轉擊敗帝亞佛（Frances Tiafoe），生涯首度挺進大滿貫決賽。不過在寫下生涯重大突破的這場比賽中，第4盤卻出現一次爭議判決，讓謝爾頓罕見動怒，甚至直接走到主審面前質問。

當時謝爾頓已經連拿第2、3盤，以盤數2：1取得領先，但第4盤第一個發球局馬上陷入危機，面對破發點時，謝爾頓轟出招牌強力一發，但帝亞佛似乎還沒有完全準備好接球，最終回球出界。

原本謝爾頓以為自己已經成功化解破發點，但帝亞佛隨即向主審圖爾特（Aurelie Tourte）表示，自己當時還沒有準備好，然而主審這個play結束後才決定這一分必須重打，讓謝爾頓相當不滿直接走向主審理論。

圖爾特向謝爾頓解釋，「你準備發球的時候，他有把手舉起來，而且一直說『抱歉、抱歉、抱歉』。」

謝爾頓隨即激動反問，「那妳為什麼當下不說？怎麼可以等到球打完之後，才說『對、對、對』？妳必須馬上講！馬上！」

前世界球王庫瑞爾（Jim Courier）當時正在轉播席擔任球評，他認為這次爭議其實雙方都有各自的立場，「帝亞佛確實在球拍碰到球之前就已經示意停止比賽，他很明顯沒有投入這一分。但主審當下並沒有用言語喊停，所以謝爾頓自然會認為自己已經贏下這一分。」

重新比賽後，謝爾頓依舊成功化解破發危機並保住發球局，隨後更做出相當激動的慶祝動作，像是把剛才對判決的不滿全部轉化成比賽能量，最終謝爾頓以7：5拿下第4盤，生涯首度闖進大滿貫男單決賽。