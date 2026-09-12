美網／讓我們為美國做到吧！謝爾頓內戰勝出 挑戰沒贏過的澤瑞夫

美國網球公開賽男單決賽組合正式出爐，謝爾頓（Ben Shelton）在4強「美國內戰」中先丟一盤後來居上，以4：6、6：3、6：3、7：5逆轉擊敗同胞帝亞弗（Frances Tiafoe），生涯首度闖進大滿貫男單決賽，更寫下一項睽違超過半世紀的歷史紀錄。接下來將挑戰頭號種子、德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），力拚成為23年來首位奪下大滿貫男單冠軍的美國選手。

謝爾頓本屆美網一路突破，8強才剛擊敗班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（CarlosAlcaraz），4強則遇上同胞帝亞弗，兩名地主好手在8強都歷經5盤大戰才晉級，讓這場「美國內戰」備受矚目。

首盤謝爾頓明顯還沒進入狀況，雖然招牌強力發球仍替他拿下不少免費分數，但非受迫性失誤多達14次，更在4：4時出現關鍵雙發失誤遭到破發；反觀一旦進入底線來回，帝亞弗明顯佔據上風，僅出現3次非受迫性失誤，最終率先以6：4拿下。

不過謝爾頓很快做出調整，第2盤戰成3：3後換上新球，謝爾頓的發球局一開始就是125英里（約201公里）重砲，帝亞弗雖勉強把球拍擋在身前，巨大的衝擊力卻讓他整個人向後失去平衡，直接倒在球場上，接下來謝爾頓更誇張，連續送出144、139與140英里的高速發球，其中最後兩球直接形成Ace，第2盤以6：3扳回一城。

第3盤謝爾頓狀態進一步提升，首盤出現14次非受迫性失誤的他，接下來3盤僅再出現17次，過去相對容易遭到針對的左手反拍，也盡力擋住帝亞弗正拍的猛烈攻擊，讓他能夠更頻繁在對手發球局製造壓力。

第3盤最關鍵的一刻出現在第9局，雙方為了這一局足足纏鬥15分05秒、打了19分，謝爾頓歷經4個破發點才終於突破帝亞弗，根據ESPN統計，這甚至是本屆美網耗時最久的一局，謝爾頓也靠著這次關鍵破發，以6：3再下一城，盤數取得2：1領先。

進入背水一戰的第4盤，帝亞弗仍沒有放棄，雙方一路互保發球局，但謝爾頓最強大的武器開始發揮決定性作用，光是第4盤就轟出8記Ace，全場更累積20記Ace，強勢發球幾乎讓帝亞弗找不到突破機會。

謝爾頓在美網4強逆轉帝亞弗，生涯首度闖進大滿貫決賽。 歐洲新聞圖片社

值得一提的是謝爾頓首個發球局一度面臨3個破發點，但全部成功化解，雙方一路戰成5：5後，謝爾頓再度保發取得6：5領先，將壓力丟回帝亞弗身上。而他率先取得賽末點後，帝亞弗在無路可退的發球出現致命雙發失誤，讓謝爾頓以7：5拿下，耗費4盤完成逆轉，生涯首度挺進大滿貫決賽。

賽後謝爾頓難掩興奮，「這就是我們想要站上的位置，這項賽事的最後階段。這是我們兩個在全世界最喜歡的比賽，也是最喜歡的球場，能夠在這群觀眾面前把球場點燃，沒有比這更棒的感覺了。我要在這裡全力以赴，我會把所有東西都留在球場上。希望你們都能來支持我。讓我們為美國做到吧！」

至於早一步踏進冠軍戰的澤瑞夫也有回應：「希望星期日，我能讓美國夢無法成真。」

這場勝利讓謝爾頓成為自1972年傳奇球星艾許（Arthur Ashe）以來，首位闖進美網男單決賽的非裔美國男子球員；若把範圍擴大至四大滿貫，謝爾頓也是自華盛頓（MaliVai Washington）1996年闖進溫網決賽後，30年來首位打進大滿貫男單決賽的非裔美國男子選手。

另外，謝爾頓也有機會改寫美國大學網球選手在職業大滿貫長達數十年的冠軍荒，上一位曾打過美國大學網球、最終奪得大滿貫男單冠軍的選手，已經要追溯至1984年美網封王的馬克安諾（John McEnroe）。此後，擁有美國大學網球背景的球員已經在大滿貫男單決賽吞下11連敗，始終沒有人能再次捧起冠軍獎盃。

謝爾頓要努力突破美國男子網球在大滿貫賽事的冠軍荒。 歐新社

值得注意的是，儘管這將是謝爾頓生涯第10場巡迴賽層級決賽，過去9次冠軍戰也取得7勝2敗，近期甚至已連續贏下5場決賽，包括今年4場冠軍戰全部獲勝，然而其中一場敗仗，恰巧就2025年BMW公開賽遭澤瑞夫直落二擊敗；更棘手的是，兩人生涯此前5度交手全部由澤瑞夫獲勝。

有趣的是，澤瑞夫才剛拿下生涯第一座大滿貫冠軍，若謝爾頓最終在美網封王，本季就會出現兩名「生涯首奪大滿貫」的男子球員。過去20年，這種情況只發生過一次，2014年瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）先拿下澳網，接著西里奇（Marin Cilic）在美網封王。

至於上一次有美國男子選手奪下大滿貫單打冠軍，已經要追溯至2003年美網的羅迪克（Andy Roddick），如今謝爾頓也將在地主球迷支持下，嘗試終結這段漫長等待。