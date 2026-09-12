美網／澤瑞夫4強直落三勝卡查諾夫 連個3大滿貫賽闖決賽

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在美國網球公開賽男單4強以6比3、7比6（9/7）、7比6（8/6）直落三擊敗俄羅斯對手卡查諾夫（Karen Khachanov），再下一城就能抱回生涯第2座大滿貫賽冠軍。

綜合路透和法新社報導，今年法國網球公開賽封王的澤瑞夫在美網頭兩輪都打到5盤才晉級，但之後連續4場1盤未失。

他連續3項大滿貫賽事闖進決賽，這也是他生涯第2度在美網爭冠。他2020年美網決賽敗給奧地利名將提姆（Dominic Thiem）。

頭號種子澤瑞夫今天率先拿下首盤，第2盤延續氣勢迅速破發。不過卡查諾夫找到手感回破，終結澤瑞夫連保37個發球局紀錄。這位非種子選手在刺激的搶7局中一度有機會扭轉戰局。

兩人搶7局打了14分鐘，澤瑞夫憑藉卡查諾夫在關鍵時刻的失誤穩住陣腳，最終拿下第2盤。第3盤一樣激戰到搶7，卡查諾夫一度領先，隨後澤瑞夫再度逆轉，拿下兩人10度交手中的第7勝。

現年29歲的澤瑞夫在場邊受訪時表示：「打完第2輪凌晨3時，我和我的團隊其實還在更衣室裡笑自己怎麼會打那麼差。正是這種幽默感幫了我。我確實進步了一點，不然也不可能闖進美網決賽。」

澤瑞夫接下來將迎戰另一場4強賽勝方。地主選手帝亞佛（Frances Tiafoe）與謝爾頓（Ben Shelton）將上演「美國內戰」爭奪決賽門票。

澤瑞夫預告這會是「絕對史詩級」的比賽。無論誰晉級，他都將試圖阻止對方成為23年來首位奪得大滿貫賽單打冠軍的美國男子球員。

他說：「我等不及星期日快點到來。這將會是非常特別的一天，提亞佛和謝爾頓在紐約都是人氣球員。今晚將有一場史詩級的4強賽，我很期待觀戰。希望我能阻止美國夢成真。」