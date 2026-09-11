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美網／芮芭奇娜逆轉高芙晉級決賽 將與莎芭蓮卡上演前後任球后對決

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
芮芭奇娜先失一盤後連贏2盤，逆轉高芙晉級決賽。 歐新社
芮芭奇娜先失一盤後連贏2盤，逆轉高芙晉級決賽。 歐新社

美國網球公開賽女單四強賽今天上演頂尖對決，賽會第2種子、哈薩克好手芮芭奇娜Elena Rybakina）在先失一盤的劣勢下，展開頑強反撲，最終以3：6、6：4、6：4上演大逆轉，擊敗在地希望高芙Coco Gauff）。芮芭奇娜不僅順利搶下決賽門票，更確定會在下周首度登頂女單世界球后，決賽將與被她擠下球后寶座的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）正面交鋒，上演當今網壇最強對決。

先前已確定只要闖進四強就能終結莎芭蓮卡連續99周球后統治的芮芭奇娜，今天面對高芙開局打得並不輕鬆。高芙首盤發揮強勁發球優勢，僅花38分鐘就先聲奪人，不過今年已抱回澳網金盃的芮芭奇娜隨後及時調整，她在次盤與決勝盤頂住壓力，憑藉穩健的底線抽球與關鍵時刻的破發，硬是阻止了高芙的反撲，逆轉挺進冠軍戰。

地主希望高芙止步女單四強。 歐新社
地主希望高芙止步女單四強。 歐新社

談到這場驚險的逆轉勝，芮芭奇娜賽後透露，「我當時深呼吸，試著對自己說些積極的話，告訴自己必須堅持戰鬥，把最好的網球打出來。」

另一場四強賽，尋求三連霸的白俄羅斯名將莎芭蓮卡則展現凌厲攻勢，轟出29記致勝球，以7：5、6：2強勢壓制地主皮古拉（Jessica Pegula），收下美網跨季19連勝。莎芭蓮卡只要在後天決賽封后，就能成為繼小威廉絲（Serena Williams）後，首位在美網達成三連霸的女子球員。

美網 芮芭奇娜 高芙 Coco Gauff Aryna Sabalenka Elena Rybakina

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雖然下周確定將讓出盤據長達99周的世界球后寶座，但白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在最熟悉的硬地賽場上依舊銳不可擋，今天她在美網女單準決賽中，莎芭蓮卡展現標誌性的重砲火力，最終以7：5、6：2直落二擊敗在地希望皮古拉（Jessica Pegula），跨季豪取美網19連勝，連續三年挺進決賽，持續朝三連霸目標挺進。

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