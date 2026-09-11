美網／莎芭蓮卡將讓出球后仍晉決賽 差一勝追上小威紀錄

雖然下周確定將讓出盤據長達99周的世界球后寶座，但白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在最熟悉的硬地賽場上依舊銳不可擋，今天她在美網女單準決賽中，莎芭蓮卡展現標誌性的重砲火力，最終以7：5、6：2直落二擊敗在地希望皮古拉（Jessica Pegula），跨季豪取美網19連勝，連續三年挺進決賽，持續朝三連霸目標挺進。

在昨天哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）晉級4強，確定於下周登上世界第一寶座後，莎芭蓮卡此役完全不受排名變動影響，面對主場作戰的皮古拉，莎芭蓮卡首盤雖然一度陷入僵局，但在盤末關鍵時刻連續逼出致勝球破發拔得頭籌。進入第二盤後，莎芭蓮卡更加展現壓制力，不斷撕裂對手防線，全場狂轟29記致勝球，僅用時1小時半就收下決賽門票。

對於即將結束的球后統治期，莎芭蓮卡賽後顯得相當坦然，坦言比起排名，自己現在更渴望抱走金盃，「我非常渴望這場勝利，如果能用球后頭銜換來一座美網金盃，我完全不介意。今天能打出這樣的網球表現，我感到非常開心。」

若能在決賽順利封后，莎芭蓮卡將成為繼名將小威廉絲（Serena Williams）後，首位在美網達成女單三連霸的選手，繼續奠定其女網霸權。