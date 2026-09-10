美網／打到半夜顧人願 小蠻牛團隊批評：一點也不健康

挑戰美網連霸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨天男單八強賽但地主謝爾頓（Ben Shelton）激戰五盤，謝爾頓最後發出「再見愛司」淘汰衛冕軍時，當地時間已經是凌晨3點33分，寫下賽史最晚結束紀錄。儘管現場仍有許多觀眾為兩位選手歡呼，但今年頻繁出現的跨日大戰也飽受詬病，阿爾卡拉斯團隊更直批如此狀況「不健康」。

阿爾卡拉斯的體能教練奎爾斯（Alberto Lledo Quiles）強調，如此狀況並不健康，儘管球員和團隊需要適應任何情況，愈快適應就愈有競爭優勢，「但晚上11點開始一場五盤三勝制的網球比賽，對運動員的健康並不利。」

「有些時候我知道（我這麼說並非自誇），這樣的表現並不健康……我們必須適應任何情況，誰能更快適應誰就擁有競爭優勢。但是……晚上11點開始一場五盤三勝制的網球比賽，對運動員的健康絕對不利，」他寫道。

美網夜間賽程都在晚上7點開打，今年已經出現多場跨日大戰，大威廉絲（Venus Williams）和同胞珂寧（Sofia Kenin）的首輪碰頭直到凌晨12點13分才準備開打，寫下賽史女單最晚開戰紀錄；男單頭號種子澤瑞夫（Alexander Zverev）前兩輪都打滿五盤，兩場比賽都打到隔一天凌晨，謝爾頓第三輪擊敗加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）時也已經凌晨2點07分。

在這場超過3點才結束的比賽後，退役傳奇「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）也批評大會安排，強調必須有所改變，她在社群上寫道：「這很不OK，也不正常。」

尋求女單連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）之前就警告過賽事太晚進行的問題，她強調選手需要一定的睡眠時間，太晚開賽就會完全打亂作息。