美網／世界50闖進男單四強 卡查諾夫寫黑馬驚奇

2022年曾打進美網4強，世界排名50的俄羅斯男將卡查諾夫（Karen Khachanov）今年再度吸引紐約球迷目光，今天8強賽打到第三盤因比利時布洛克什（Alexander Blockx）傷退，讓卡查諾夫搶下4強門票，成為1973年開啟排名制度後，打進4強排名第5低的選手。

名列28種子的布洛克什，前兩盤以2：6和5：7失守，第三盤被破發、陷入2：3落後時，因腿、肋骨和背部不適決定退賽，這時比賽僅僅進行1小時又38分鐘。

布洛克什透露，上一場就因身體狀況差點退賽，今天身體因代償出現平常不會出現的動作，「我想我的身體先放棄了。」

卡查諾夫以非種子身份重返美網4強，已經追平個人大滿貫最佳成績，他說：「我準備得非常、非常好，這場比賽其實並不容易，因為一開始我覺得我佔據優勢，但後來感覺他越來越吃力。」他形容看到布洛克什的感覺是「全身痛苦不堪」，讓比賽三盤沒打完就提前結束。

美網男單4強最低排名的選手是1991年時排名僅174的康納斯（Jimmy Connors），2019年迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）以78名之姿挺進4強排名第2，接續是1994年諾瓦切克（Karel Novacek）的排名56，以及2006年俄羅斯尤茲尼（Mikhail Youzhny）的世界第54，卡查諾夫成第5低的選手，下戰將碰頭號種子澤瑞夫（Alexander Zverev）和荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）間的勝家。