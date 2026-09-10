美網／逆轉法網冠軍 地主希望高芙闖4強寫特別紀錄

美網「地主希望」高芙（Coco Gauff）今天死裡逃生，她在第二盤「搶七」瓦解俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva）2個賽末點，演出2：6、7：6（9：7）、6：2的逆轉勝，晉級美網最終4強，下一戰將碰新科球后、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）。

芮芭奇娜在率先進行的女單8強賽，同樣演出「輸一贏二」的逆轉勝，力退巴黎奧運奪金的中國鄭欽文，生涯首度打進美網4強，下周一的世界排名也將擠下目前的白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），登頂第一。

「芮芭奇娜，她將是新的世界第一，所以這會是場很難打的比賽。」高芙提到這場4強對決時說。

22歲的高芙對美網主球場亞瑟艾許球場一點也不陌生，2023年她決賽同樣開低早高，最終在三盤大戰逆轉莎芭蓮卡奪冠，今天幾乎複製一樣劇情，地主名將說：「我認為這場比賽的宗旨就是戰鬥。」

19歲的安德瑞娃是今年法網冠軍，第一盤只花26分鐘就拿下；居於劣勢的高芙透露，第一盤結束的休息時間，她想到前一天同胞帝亞佛（Frances Tiafoe）的「輸二贏三」大逆轉，「所以，老實說，我只想毫無遺憾的離開球場。」

第二盤高芙雖錯過第9局的盤末點，「搶7」還在5：3領先下被安德瑞娃連拿3分，率先取得賽末點，但高芙連續瓦解2次危機，最終在2小時19分鐘大戰中搶下最後一張女單4強門票。

這是高芙生涯第90場大滿貫勝利，身為美網第4種子的她也和頭號種子莎芭蓮卡、第2種子芮芭奇娜和第3種子皮古拉（Jessica Pegula）一起寫下紀錄，這僅是網球公開化年代後，美網賽史第2度女單4強由前4種子齊聚；第一次是1975年發生，相隔超過半個世紀再出現難得情形。