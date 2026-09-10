美網／逆轉鄭欽文晉級4強還奪球后寶座 芮芭奇娜：只是個數字

美網女單8強賽今天上演頂尖發球對決，哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）在先失一盤的劣勢下展現韌性，歷經三盤鏖戰後以3：6、6：1、6：4逆轉擊敗中國大陸好手鄭欽文，生涯首度闖進美網四強，更確定將在下周最新世界排名登頂，成為WTA史上第30位世界球后。

這場在亞瑟阿許球場進行的焦土戰，開局受球場光影影響的芮芭奇娜手感稍顯沉悶，讓從資格賽一路過關斬將的鄭欽文抓住機會，在首盤第七局率先破發，並歷經14分鐘的漫長交手拿下首盤。

不過身為兩座大滿貫得主，大會2號種子芮芭奇娜迅速調整重整旗鼓，次盤憑藉重砲發球與多元打法重掌節奏，僅耗時38分鐘就以6：1扳回一城。進入關鍵決賽盤，雙方一路互保，芮芭奇娜在第9局把握鄭欽文關鍵雙發失誤破發成功，隨後順利保住發球局，以6：4強勢關門。

現年27歲的芮芭奇娜，也以27歲又89天的年紀，成為WTA歷史上首度登頂第2年長的球員，僅次於德國名將柯波兒（Angelique Kerber），她將終結莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）長達99周的霸業，接下球后寶座。

「現在這只是一個數字，我的目標依然是贏得冠軍。」談到即將登頂球后，芮芭奇娜賽後謙虛表示，「這是一項了不起的成就，但網球場上的變化非常快，無論是排名還是比賽過程，我現在只想專注於自己的球技、好好恢復，並享受明天的比賽。」

芮芭奇娜準決賽將正面交手地主球星高芙（Coco Gauff），持續尋求個人生涯第三座大滿貫金盃；而傷癒復出、一路演出驚奇爆冷殺進8強的鄭欽文，雖然美網之旅止步，但也確定世界排名將重返前60名。