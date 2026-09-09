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美網／五盤惡鬥打到凌晨3點半創紀錄 地主好手粉碎阿爾卡拉斯連霸夢
同是23歲的美國「地主希望」謝爾頓（Ben Shelton）和尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天上演精彩的五盤大戰，列第8種子的謝爾頓克服決勝盤最後的「超級搶10」壓力，在4小時又28分鐘激戰中以6：7（5：7）、6：1、6：3、1：6、7：6（10：7）力退衛冕者，奪下4度交手的對戰首勝，生涯第二度打進美網4強。
比賽結束時，紐約時間已經凌晨3點33分，寫下美網賽史最晚結束紀錄。
在球迷歡呼聲中，謝爾頓幽默說：「希望我的家人和好友們不用早上7點就起床。」他也感謝球迷看到深夜仍一路相挺，直呼美網球場是世界上最棒的賽場，「能和所有球迷、阿爾卡拉斯共享舞台是種榮幸。」
過去兩人3度碰頭都是「小蠻牛」帶走勝場，今天謝爾頓打出不同內容，第二盤第二局開始更上演跨盤連拿9局的強勢演出；阿爾卡拉斯第四盤雖回神，但決勝盤第五局錯過破發機會，儘管第8局自己也瓦解3個破發危機，但「超級搶10」浪費5：3領先，讓謝爾頓後來居上，最後以「再見愛司」迎接對戰首勝。
今天兩場男單8強賽都上演超過4小時的五盤馬拉松大戰，稍早進行的美國「內戰」，11種子帝亞佛（Frances Tiafoe）上演輸二贏三大逆轉，以5：7、3：6、7：5、6：3、7：6（10：6）力退22歲同胞米切爾森（Alex Michelsen），生涯第3度闖進美網4強。
謝爾頓加入晉級行列後，繼2023年後再闖美網4強，下戰將和帝亞佛上演另場內戰，也確定今年美網決賽將有地主選手。
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