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美網／關鍵發球局大會突關頂棚引爭議 諾斯科娃不敵球后後坦言很納悶

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
諾斯科娃（Linda Noskova）因球場頂棚移動延遲，在陽光與陰影交錯的交界處完成關鍵發球局。 美聯社
諾斯科娃（Linda Noskova）因球場頂棚移動延遲，在陽光與陰影交錯的交界處完成關鍵發球局。 美聯社

美國網球公開賽女單8強賽今天爆出插曲，新科溫網冠軍捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）在與世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的決勝盤關鍵時刻，因球場頂棚移動延遲，迫使她在陽光與陰影交錯的交界處完成關鍵發球局，雖然遭遇意料之外的狀況，但諾斯科娃賽後展現風度表示，雖然過程有些奇怪，但並未對比賽結果造成太大影響。

這起爭議發生在決勝盤第10局，當時莎芭蓮卡取得5：4領先，輪到諾斯科娃進行不能輸的保發局。當她站上發球線時，球場原本仍幾乎全被陽光覆蓋，但就在她拋球與擊球瞬間，頂棚移動產生的陰影線已迅速推進至球場中央；等到該分結束，整座球場已幾乎完全被陰影遮蔽。

根據美網規範，大會可適度調整頂棚遮蔽範圍以擋住烈日，優化球員與轉播視線，且若僅是微調遮陽，應在局與局之間的換場休息時間完成。然而大會此次啟動時間偏晚，導致頂棚在比賽進行中持續移動，造成場上光影劇烈變化。

「我注意到頂棚在發球進行時還在移動，甚至在該分開始前就已經啟動了，這真的很奇怪。」諾斯科娃賽後坦言對此毫無心理準備，「雖然我知道大會是想幫我們遮陽，避免全場在強光下打球，但那畢竟是全場比賽最關鍵的一刻，我確實不太明白為什麼會選擇在那時候才開始移動。」

儘管最終苦戰三盤惜敗、無緣4強，但諾斯科娃並未將敗因歸咎於這起意外，她坦然表示，「雖然剛開始光影變化時確實有點棘手，但整體來說還算可以接受，無論是在陰影下還是陽光下比賽，對我來說並沒有太大的差別。」

美網 諾斯科娃 莎芭蓮卡

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