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美網／莎芭蓮卡苦戰3盤險勝溫網新科冠軍 挺進4強續保三連霸希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka，左）。 美聯社
莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka，左）。 美聯社

尋求美國網球公開賽女單三連霸的球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天在女單8強賽遭遇新科溫網冠軍捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）的頑強抵抗，雙方歷經3盤史詩級的攻防大戰，莎芭蓮卡在決勝盤一度落後的情況下逆轉戰局，最終以 7：6（7：1）、3：6、7：6（10：7）驚險勝出，連續第6年挺進最終4強。

身為衛冕軍的莎芭蓮卡，本季在北美硬地賽事狀況起伏，多倫多與辛辛那提女網賽皆止步16強。不過來到幸運地美網後，她找回強悍節奏，前幾輪一盤未失挺進8強。然而今天面對大滿貫新科得主諾斯科娃，莎芭蓮卡陷入空前苦戰，決勝盤更一度以2：4落後，陷入出局與失去球后寶座的雙重危機。

關鍵時刻莎芭蓮卡展現強大的抗壓性，先是穩穩保發，隨後以直落四分回破對手發球局扳平比分，將比賽逼入決勝盤搶十。儘管搶十開局先落後兩分，但莎芭蓮卡靠著精準的底線重砲與極具侵略性的移位，逼得諾斯科娃出現致命失誤逆轉局勢，最後更以一記ACE球鎖定勝局。

「這真是一場不可思議的對決，我現在甚至激動得說不出話來。」莎芭蓮卡賽後坦言，自己在第三盤一度以為要輸掉比賽，「但或許就是那種『豁出去』的心態，讓我徹底放開來打，放手去拚每一球。」

此役諾斯科娃轟出46記致勝球與18記ACE球，表現同樣亮眼，可惜最終未能成為自2016年小威廉絲（Serena Williams）後，首位同季包辦溫網冠軍與美網4強的球員。而險勝的莎芭蓮卡不僅保住自2023年決賽輸給高芙（Coco Gauff）後在美網的不敗金身，也繼續維持蟬聯99周球后的機會。

美網 莎芭蓮卡

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