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美網／直落三挺進八強 澤瑞夫寫本季唯一紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美網列頭號種子的德國名將澤瑞夫，直落三晉級男單8強。 法新社
美網列頭號種子的德國名將澤瑞夫，直落三晉級男單8強。 法新社

前三場比賽都打到跨夜才收下勝利，美網列頭號種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天決定讓球迷早點回家，以6：2、6：2、7：6（7：3）拍下義大利德爾德里（Luciano Darderi）晉級8強，也成為今年唯一四大滿貫都打進8強的男將。

德爾德里在今年羅馬名人賽曾擊敗澤瑞夫，但美網第四輪內容截然不同，澤瑞夫前兩盤幾乎壓著對手，只花兩個半小時就直落三奪勝，他說：「我覺得表現非常穩定，他第三盤打得很出色，我幾乎沒見過誰能像他那樣，保持整盤都很強勁的擊球，所以他確實很強，要肯定他的實力。」

「他給我製造很大麻煩，但我很開心進入8強，很高興能打出這樣的方式。」澤瑞夫說。

經過前兩盤的五盤大戰，29歲的澤瑞夫第三輪和今天第四輪都連拿三盤結束比賽，他說：「和前兩輪相比，我的內容有所提升，當然這是我的目標，也很為此開心。」

憑藉這場勝利，澤瑞夫本季勝場已經達到50勝，且是本季唯一四大滿貫都至少打盡8強的球員；這也是他生涯第5度打進美網8強，是現役球員第6人，下一戰將和荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）搶4強門票。

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