美網／詹皓晴解釋不握手離場原因 反擊謝淑薇發文是「惡人先告狀」

美網女雙16強賽今天上演台灣內戰，名列第4種子的謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）以6：4、6：4擊敗詹皓晴與澳洲搭檔茹安（Maya Joint），不過賽後「O妹」奧斯塔朋科對著包廂怒吼以及詹皓晴賽後未與謝淑薇握手就離場，再度引發爭議，而詹皓晴稍早也透過個人社群限動說明事情始末。

對於與詹皓晴在賽後僅與奧斯塔朋科擊掌後隨即離場，謝淑薇先透過個人社群表示，「近期打的台灣選手比賽，不是選手喜歡挑釁，就是加油團一點網球禮儀都不懂，台灣網球圈現在流行這樣嗎？！（也太嚇人了，搭檔今天被激怒到要求我要贏？！好的老闆）（看到老闆暴怒只好趕緊跟上怒喊一波練習一下獅吼功。」

不過詹皓晴也隨即透過個人限動說明事件始末，她表示，「從某年法網混雙開始，連續三次打完比賽站在網前等不到握手，所以這次就不等啦～～不是沒風度，只是覺得沒必要一直去等，等不到的事。然後說我們加油團干擾？怎麼會忘記自己之前在中國公開賽買路人進來比賽場邊罵我們？後來被WTA抓到，才一個個拉著行李被警衛請出去…幫我加油的人只是多一點妳就被干擾了？」

對於加油團不懂禮儀的指控，詹皓晴則回應，「垃圾話要確定是我團隊的人講的才能這樣說喔！場上我們4-1領先硬要跟裁判說我們在罵他們，所以延遲比賽進行，裁判說他們只是在加油，你說你聽得懂他們在講什麼，那要不要說明一下妳究竟被罵了什麼？還硬要請裁判長來球場，如果真的有什麼為什麼裁判長跟裁判都沒來問我們問題？更不用說是警告。比完賽後有找另一位選手溝通，並說明彼此感受，溝通過後，已經釐清楚事實。」

詹皓晴最後也補充，「還有我想分享一些事，昨天在賽場走廊擦肩而過妳用球袋直接撞我，我忍下來，我搭檔是看在眼裡，但我們正要去比賽的路上，所以就先專心前往賽場。壓倒我最後一根稻草的是今天比賽前我在球員休息室睡覺，妳從後面走過來直接撞我的椅子，讓我嚇醒，在比賽前沒辦法好好休息。不知道為什麼妳總能在那種沒什麼人的地方做出這種事。很多事我都決定要忍下來，不想浪費大家的時間，但總不能每次都是惡人先告狀。 」